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محليات

مشاورات بين الرئيسين عون وبري بشأن سلاح حزب الله (اللواء)

2025-04-10 | 00:54
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مشاورات بين الرئيسين عون وبري بشأن سلاح حزب الله (اللواء)
مشاورات بين الرئيسين عون وبري بشأن سلاح حزب الله (اللواء)

كتبت صحيفة اللواء، "إذا كان لبنان يترقب نتائج لقاء العمل الدبلوماسي الاميركي – الايراني، نظراً لانعكاساته على الاجندات الداخلية اللبنانية، لجهة المساهمة في حلحلة ملفات خلافية، أبرزها موضوع سلاح حزب لله".

وأضافت الصحيفة، "في الاطار، افيد ان الرئيس عون يجري مشاورات مع الرئيس بري حول موضوع سلاح حزب الله، ومع الحزب بصورة غير مباشرة، تمهيداً لعقد الحوار الوطني حول استراتيجية الدفاع الوطنية، وبما يؤّمن إجماعاً وطنياً حول حماية لبنان وفي الوقت ذاته طمأنة الحزب".

وقالت مصادر سياسية مطلعة للواء، أن "الأولوية هي للأنسحاب الإسرائيلي من التلال وإعادة الأسرى وبدء التفاوض على النقاط ال 13 المختلف عليها وأوضحت أنه بالتوازي وبعد حصول الانسحاب الإسرائيلي سيتم التواصل مع حزب الله من أجل البحث في ملف سلاحه خارج منطقة العمليات الدولية، لأنه يفترض في هذه المنطقة ألا يكون هناك سلاح للحزب لاسيما إذا انسحب الإسرائيليون، وإي تواصل مع الحزب لتسليم سلاحه لا بد من أن يسبقه انسحاب القوات الإسرائيلية وعودة الأسرى. اما المفاوضات على النقاط ال ١٣ فيمكن أن تتم بالتوازي. وأكدت أن ما من خارطة طريق واضحة لكيفية التواصل مع الحزب، لكن ليس عبر طاولة حوار لأن هذه الطاولة تستغرق وقتا وتستهلك كلمات ومواقف ومزايدات وقد لا تخرج بنتيجة كما حصل في السابق ،لأن التجارب السابقة في موضوع الأستراتيجية الدفاعية لم تفض إلى شيء .

واعتبرت أن "أي تواصل مع الحزب ليس مضمون النتائج قبل الانسحاب الإسرائيلي ويفترض أن يقوم ضغط على إسرائيل للأنسحاب والأفراج عن الاسرى ومن ثم التفاوض على أن يتم التواصل مع الحزب لوضع آلية لتسليم السلاح، أما القول أن التواصل مع الحزب يتم فيما الاحتلال الإسرائيلي قائم هو قول غير واقعي".
 
 
 
مشاورات بين الرئيسين عون وبري بشأن سلاح حزب الله (اللواء)

محليات

نبيه بري

جوزاف عون

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