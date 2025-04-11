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محليات

"عدم ذكر الجنس".. وزارة التربية تحذف عبارة اثارت تساؤلات!

2025-04-11 | 09:11
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&quot;عدم ذكر الجنس&quot;.. وزارة التربية تحذف عبارة اثارت تساؤلات!
"عدم ذكر الجنس".. وزارة التربية تحذف عبارة اثارت تساؤلات!

أصدرت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي البيان الآتي :

رداً على ما يتم التداول به على وسائل التواصل الإجتماعي بما يخص الإستبيان الذي أطلقته منذ نحو الشهر والموجه الى المتعلمين والمتعلمات في لبنان للوقوف على آرائهم حول سبل الإصلاح التربوي، يهم وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي أن تلفت النظر الى الآتي :
- إن الإحتمال الذي كان موجوداً في الإستبيان، لم يتضمن أي عبارة تجعل أي جنس غير ذكر أو انثى متاحاً ، إنما تعلق بحق الإمتناع عن ذكر الجنس، وقد تم حذفه بعدما شكّل لبساً عند البعض، منذ شهر وفي خلال خمس دقائق من إطلاق الاستبيان.
- ختاماً تأسف وزيرة التربية والتعليم العالي للحملة المضللة والتي أعادت تناول موضوع سبق أن أوضحته في وسائل الإعلام ، وتأمل من الجميع وقبل نشر أي خبر التأكد من صحته وإنطباقه على الواقع.
 
"عدم ذكر الجنس".. وزارة التربية تحذف عبارة اثارت تساؤلات!

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