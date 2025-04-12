في عين الرمانة.. سامي الجميل يفتتح لوحة الشهداء(فيديو)

أجرى وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار اتصالين هاتفيين بكل من وزير الصحة العامة ركان ناصرالدين ونقيب الصيادلة جو سلوم على خلفية عمليات السطو على عدد من الصيدليات، مؤكداً متابعة الموضوع مع الأجهزة الأمنية المختصة التي أوعز اليها التشدد في اتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية وبذل أقصى الجهود لتوقيف الفاعلين واحالتهم أمام القضاء المختص.