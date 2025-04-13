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محليات

رئيس الحكومة نواف سلام يقف دقيقة صمت بساحة الشهداء في الذكرى الـ 50 للحرب الأهلية(فيديو)

2025-04-13 | 05:20
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رئيس الحكومة نواف سلام يقف دقيقة صمت بساحة الشهداء في الذكرى الـ 50 للحرب الأهلية(فيديو)
رئيس الحكومة نواف سلام يقف دقيقة صمت بساحة الشهداء في الذكرى الـ 50 للحرب الأهلية(فيديو)

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رئيس الحكومة نواف سلام يقف دقيقة صمت بساحة الشهداء في الذكرى الـ 50 للحرب الأهلية(فيديو)

محليات

لبنان

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موسيقى الكتيبة الهندية في "اليونيفيل" شاركت في زياح أحد الشعانين في كنيسة سيدة الخلاص المارونية في مرجعيون وقدمت معزوفات جميلة بالمناسبة المباركة.

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موسيقى الكتيبة الهندية في "اليونيفيل" شاركت في زياح أحد الشعانين في كنيسة سيدة الخلاص المارونية في مرجعيون وقدمت معزوفات جميلة بالمناسبة المباركة.

المنخفض الجوي مستمر.. طقس متقلب وماطر!
06:51

المنخفض الجوي مستمر.. طقس متقلب وماطر!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الاثنين غائما جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة خلال النهار، ومن المتوقع أن تشتد غزارتها اعتبارا من المساء، خاصة في المناطق الجنوبية وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق.
وجاء في النشرة الآتي:

06:51

المنخفض الجوي مستمر.. طقس متقلب وماطر!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الاثنين غائما جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة خلال النهار، ومن المتوقع أن تشتد غزارتها اعتبارا من المساء، خاصة في المناطق الجنوبية وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق.
وجاء في النشرة الآتي:

وزير الداخلية يثني على جهود عناصر قوى الأمن
06:34

وزير الداخلية يثني على جهود عناصر قوى الأمن

أثنى وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، على منصة "أكس"، على الجهد الذي بذله ضباط وعناصر قوى الأمن الداخلي والسرعة القصوى في عملية توقيف منفذ عمليات السطو على الصيدليات والمحال التجارية.

06:34

وزير الداخلية يثني على جهود عناصر قوى الأمن

أثنى وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، على منصة "أكس"، على الجهد الذي بذله ضباط وعناصر قوى الأمن الداخلي والسرعة القصوى في عملية توقيف منفذ عمليات السطو على الصيدليات والمحال التجارية.

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