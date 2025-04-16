سلام على متن طائرة تدريب في مطار بيروت (فيديو)

وصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الى بيروت، آتياً من قطر في ختام زيارة قام بها تلبية لدعوة من امير البلاد الشييخ تميم بن حمد آل ثاني، يرافقه وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي.