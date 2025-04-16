سلام على متن طائرة تدريب في مطار بيروت (فيديو)

رئيس الحكومة نواف سلام على متن طائرة تدريب في مطار بيروت pic.twitter.com/tN0CIE7uF0
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) April 16, 2025
رئيس الحكومة نواف سلام على متن طائرة تدريب في مطار بيروت pic.twitter.com/tN0CIE7uF0
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) April 16, 2025
رئيس الحكومة نواف سلام على متن طائرة تدريب في مطار بيروت pic.twitter.com/tN0CIE7uF0
وصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الى بيروت، آتياً من قطر في ختام زيارة قام بها تلبية لدعوة من امير البلاد الشييخ تميم بن حمد آل ثاني، يرافقه وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي.