تنكيس العلم اللبناني لمناسبة الجمعة العظيمة (فيديو)

تنكيس العلم اللبناني لمناسبة الجمعة العظيمة لدى الطوائف المسيحية pic.twitter.com/tvnBQiQMum
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) April 18, 2025
تنكيس العلم اللبناني لمناسبة الجمعة العظيمة لدى الطوائف المسيحية pic.twitter.com/tvnBQiQMum
استيقظ أهالي مخيم البداوي صباح اليوم على شعارات خطّها مجهولون على جدران وأحياء داخل المخيم، تعبيرًا عن رفض القرار المتخذ بإغلاق المخيم، والذي تم بالتنسيق بين السفارة الفلسطينية والفصائل من جهة والجيش اللبناني من جهة أخرى.
أكد وزير العدل عادل نصار، "استعداد لبنان للتعاون إلى أقصى الحدود مع السلطات الأردنية لتفكيك أي شبكة إرهابية مهما كان مصدرها وعناصرها".