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محليات

"مرتفع جوي" يطرق أبواب لبنان

2025-04-20 | 03:50
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"مرتفع جوي" يطرق أبواب لبنان

أفادت مصلحة الأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية الصادرة، اليوم الأحد، بأن لبنان يشهد طقسًا ربيعيًا مستقرًا سيستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل. وأشارت المصلحة إلى أن المنطقة ستتأثر بكتل هوائية حارة وجافة مصدرها شمال أفريقيا، مما يؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، التي ستتخطى معدلاتها الموسمية، مع ظهور غبار في الأجواء، على أن تستمر هذه الظروف حتى صباح يوم الخميس.

 

وأوضحت المصلحة أن معدل درجات الحرارة لشهر نيسان في لبنان يتراوح بين 15 و24 درجة في بيروت، وبين 13 و23 في طرابلس، وبين 9 و22 في زحلة.

 

الطقس المتوقع:

 

الأحد: غائم جزئيًا مع انخفاض في درجات الحرارة على الساحل لتصبح دون معدلاتها الموسمية، مع ارتفاع في نسبة الرطوبة، ما يؤدي إلى تكوّن ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة، مما يسبب تراجعًا في الرؤية أحيانًا.

 

الإثنين: غائم جزئيًا مع انخفاض إضافي في درجات الحرارة على الساحل والجبال، بينما يبقى الطقس دافئًا في المناطق الداخلية. كما يتوقع أن تنشط الرياح في المناطق الشمالية، مع بقاء الرطوبة مرتفعة واستمرار ظهور الضباب على المرتفعات.

 

الثلاثاء: صافٍ إلى قليل الغيوم مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على المناطق الساحلية، حيث تتجاوز المعدلات الموسمية، مع انخفاض في نسبة الرطوبة. كما تنشط الرياح ليلًا، خاصة في جنوب البلاد، مع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء.

 

الأربعاء: غائم جزئيًا إلى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة نتيجة تأثير الرياح الخماسينية، لتتجاوز المعدلات الموسمية بحوالي ١٠ درجات. كما تنشط الرياح لتصل سرعتها إلى ٧٥ كلم/س محملة بالغبار، مع ارتفاع موج البحر.

"مرتفع جوي" يطرق أبواب لبنان

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