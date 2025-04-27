درجات الحرارة تلامس معدلاتها الموسمية..وهكذا يبدو طقس الايام المقبلة!

وجاء في النشرة الآتي:

الحال العامة: طقس ربيعي معتدل ومستقر نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية على الساحل، يتحول يوم الأربعاء إلى ربيعي متقلب محليا.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر نيسان بيروت بين 15 و24، طرابلس بين 13 و23، وزحلة بين 9 و22 درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: غائم جزئيا بسحب مرتفعة وتشكل ضباب على المرتفعات بدءا من بعد الظهر، بينما تستقر درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية على الساحل وترتفع بشكل محدود على الجبال وفي الداخل فتصبح فوق معدلاتها الموسمية.

الإثنين: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل فتلامس معدلاتها الموسمية لشهر نيسان بينما تتخطاها على الجبال وفي الداخل.

الثلاثاء: غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة وارتفاع في نسبة الرطوبة فيتشكل ضباب كثيف بدءا من مستويات منخفضة فتسوء معه الرؤية أحيانًا وتكون الاجواء مهيأة لتساقط امطار خفيفة محلية خاصة شمال البلاد، كما تنشط الرياح أحيانا.

الأربعاء: غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة خلال النهار، تنشط الرياح بدءا من بعد الظهر ويتشكّل الضباب وتتكاثف الغيوم خلال الليل وتصبح الأجواء فجر يوم الخميس مهيأة لتساقط أمطار خفيفية محلية خاصة شمال البلاد.

الحرارة على الساحل من 15 إلى 24 درجة، فوق الجبال من 11 إلى 19 درجة، في الداخل من 11 إلى 26 درجة.

الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10و 30 كم/س.

الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 50 و75%.

حال البحر: مائج اجمالا. حرارة سطح الماء: 20°م.

الضغط الجوي: 1015 HPA أي ما يعادل: 761 ملم زئبق.

ساعة شروق الشمس: 05,55 ساعة غروب الشمس: 19,17