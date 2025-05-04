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نسبة الإقتراع الإجمالية في محافظة جبل لبنان بلغت حتى الساعة 19.89%
2025-05-04 | 05:49
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نسبة الإقتراع الإجمالية في محافظة جبل لبنان بلغت حتى الساعة 19.89%
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