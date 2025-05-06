بعد رفع الحظر.. 3 طائرات إماراتية إلى مطار بيروت غداً
لاث طائرات اماراتية تصل إلى مطار رفيق الحريري الدولي غداً، وهي الأولى بعد تنفيذ رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آال نهيان قرار رفع الحظر عن سفر مواطنيه إلى لبنان ابتداء من السابع من أيار، بعد الزيارة الأخيرة لرئيس الجمهورية جوزاف عون إلى أبوظبي.
وسيكون وزير الإعلام بول مرقص، في استقبال الطائرة التي تصل عند الثانية والنصف بعد الظهر، لمواكبة التغطية الإعلامية، علما ان هبوط الطيران الإماراتي في بيروت يحصل بعد انقطاع استمر سنوات بسبب الأوضاع الامنية.