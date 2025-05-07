إستهداف سيارة في منطقة الفيلات - صيدا واستشهاد سائقها (فيديو)

أفاد مراسل الجديد بأن مسيرة إسرائيلية بصاروخين إستهدفت سيارة من نوع "رابيد" على طريق المية ومية في منطقة الفيلات- صيدا ما أدى إلى احتراقها واستشهاد سائقها، وهو أحد كوادر حركة "حماس"، وهو أحد كوادر حركة "حماس" الشاب خالد أحمد الأحمد، ليرتفع عدد الذين اغتالتهم في المدينة إلى ثلاثة منذ بداية العام الجاري.



وتُعد هذه المرة الثانية التي يُستهدف فيها شخص في المنطقة نفسها، قرب مسجد الإمام علي، إذ سبق أن اغتالت إسرائيل، بواسطة طائرة مسيّرة، العميد خليل المقدح، شقيق اللواء منير المقدح، في 21 آب 2024 في المكان ذاته.



كما تُعد هذه العملية ثالث عملية اغتيال تشهدها مدينة صيدا منذ اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الثاني الماضي، بعد إغتيال القيادي في كتائب القسام محمد شاهين، في 17 شباط 2025، عند مدخل صيدا الشمالي، ثم القيادي القسامي حسن فرحات داخل شقته في حي الزهور، في 4 نيسان 2025، ما أدى إلى إستشهاده مع ولده وابنته.