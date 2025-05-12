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محليات

"السلاح مرفوض أخلاقياً وقانونياً".. الرئيس سلام يعلّق!

2025-05-12 | 05:14
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&quot;السلاح مرفوض أخلاقياً وقانونياً&quot;.. الرئيس سلام يعلّق!
"السلاح مرفوض أخلاقياً وقانونياً".. الرئيس سلام يعلّق!

كتب رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام على حسابه في موقع "أكس":

نجحت انتخابات الشمال بإدارة مسؤولة نشكر عليها وزارة الداخلية.

وأُجدّد التأكيد أن الرشوة الانتخابية، أيّاً يكن مصدرُها، ستُواجَه بإجراءات صارمة، وسنتابع التحقيقات للوصول إلى مصدر الرشوة واتخاذ التدابير القضائية المناسبة، فلا غطاء على أحد.

أمّا مشهد السلاح والرصاص الطائش، الذي أسفر عن إصابات خطيرة، فهو مشهد مرفوض أخلاقياً وقانونياً، وظاهرة مخزية ومتخلّفة يجب أن تتوقّف.

الأجهزة المعنية، ولا سيّما الجيش، أوقفت العديد من مطلقي النيران، ولا تهاون في مواصلة المسار الأمني والقضائي وإنزال أشدّ العقوبات بحقّ المخلّين بالأمن. أناشد المواطنين الكفّ عن هذه الظاهرة الخطيرة، فالسلاح ليس وسيلةً للتعبير، ولا لفرض واقعٍ خارج منطق الدولة.
 
 
 
"السلاح مرفوض أخلاقياً وقانونياً".. الرئيس سلام يعلّق!

محليات

نواف سلام

الانتخابات البلدية

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