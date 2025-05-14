جابر: رفع العقوبات عن سوريا خطوة مهمة تنعكس إيجابًا على لبنان
رأى وزير المالية ياسين جابر ان قرار رفع العقوبات عن سوريا بالقدر الذي يُشكّل فيه عاملاً مهماً لسوريا، يُشكّل أيضاً دفعاً ايجابياً في انعكاساته على مستوى ما يقوم به لبنان من تحضيرات لتأمين عبور النفط العراقي الى مصفاة طرابلس وخط الفايبر أوبتيك وكذلك لخط الربط الكهربائي الخماسي وتأمين نقل الغاز والكهرباء من مصر والأردن الى لبنان.
وقال سنستمر في اتصالاتنا مع الاشقاء العراقيين لانجاز كل الاجراءات والاعمال للتسريع في اتمام التجهيزات المطلوبة على هذا الصعيد، كما اننا سنعمل على تفعيل كل ما يخدم الاقتصاد اللبناني والافادة من رفع الحصار عن سوريا من حركة نقل وترانزيت من لبنان نحو دول المشرق والخليج العربي وسواها، باعتبارها منفذاً حيوياً واساسياً مساعداً في عملية الإعمار والاستنهاض الاقتصادى ككل.