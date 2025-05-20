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محليات

وصول وزير الداخلية احمد الحجار الى سراي النبطية الحكومي حيث كانت في استقباله المحافظ هويدا الترك

2025-05-20 | 04:07
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وصول وزير الداخلية احمد الحجار الى سراي النبطية الحكومي حيث كانت في استقباله المحافظ هويدا الترك
وصول وزير الداخلية احمد الحجار الى سراي النبطية الحكومي حيث كانت في استقباله المحافظ هويدا الترك

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وصول وزير الداخلية احمد الحجار الى سراي النبطية الحكومي حيث كانت في استقباله المحافظ هويدا الترك

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07:56

بري تابع التطورات مع زواره.. شيخ العقل: لإستكمال تطبيق الطائف بجميع بنوده


استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المُنى على رأس وفد من المجلس المذهبي الدرزي والقضاة والمستشارين في المجلس ، حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية وشؤوناً وطنية وروحية وبعد اللقاء تحدث شيخ العقل سامي ابي المنى قائلاً: تشرفنا اليوم بزيارة دولة الرئيس مع إخواننا في مجلس إدارة المجلس المذهبي والمستشارين وكان لنا جولة أفق مع دولته في هذا الوضع الدقيق والحساس من تاريخ لبنان والمنطقة.

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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المُنى على رأس وفد من المجلس المذهبي الدرزي والقضاة والمستشارين في المجلس ، حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية وشؤوناً وطنية وروحية وبعد اللقاء تحدث شيخ العقل سامي ابي المنى قائلاً: تشرفنا اليوم بزيارة دولة الرئيس مع إخواننا في مجلس إدارة المجلس المذهبي والمستشارين وكان لنا جولة أفق مع دولته في هذا الوضع الدقيق والحساس من تاريخ لبنان والمنطقة.

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