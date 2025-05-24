مخالفة إنتخابية في النبطية (فيديو)

لادي: رُصدت مواكب سيارة أمام ثانوية الصباح الرسمية القديمة في النبطية ترافقت مع إستخدام مكبّرات صوت لمصلحة لائحة "تنمية ووفاء"#أخبار_الجديد pic.twitter.com/DWqfym6NVi
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) May 24, 2025
لادي: رُصدت مواكب سيارة أمام ثانوية الصباح الرسمية القديمة في النبطية ترافقت مع إستخدام مكبّرات صوت لمصلحة لائحة "تنمية ووفاء"#أخبار_الجديد pic.twitter.com/DWqfym6NVi
أشرف اللواء الركن إدكار لاوندس على المرحلة الرابعة من الانتخابات في محافظتي الجنوب والنبطية بجولات تفقدية لمراكز أمن الدولة، متابعًا التدابير الأمنية لضمان سلامة الاقتراع. وقد شارك اللواء لاوندس في اجتماع ترأسه الرئيس عون، بحضور وزيري الداخلية والدفاع وعدد من ضباط الأجهزة الأمنية.