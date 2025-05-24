مخالفة إنتخابية في النبطية (فيديو)

أشرف اللواء الركن إدكار لاوندس على المرحلة الرابعة من الانتخابات في محافظتي الجنوب والنبطية بجولات تفقدية لمراكز أمن الدولة، متابعًا التدابير الأمنية لضمان سلامة الاقتراع. وقد شارك اللواء لاوندس في اجتماع ترأسه الرئيس عون، بحضور وزيري الداخلية والدفاع وعدد من ضباط الأجهزة الأمنية.