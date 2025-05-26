الوكالة الوطنية: إصابة شخص في راميا جراء إلقاء مسيرة قنبلة صوتية

أكد مراسل الجديد إصابة 3 عناصر من الجيش اللبناني بجروح جراء شظايا قنبلة يدوية ألقاها المطلوب "خ.س" أثناء مداهمة نفذتها وحدات من الجيش ومديرية المخابرات مساء أمس في منطقة جبل محسن بمدينة طرابلس.
زار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان، وليد بن عبد الله بخاري،اليوم، وزير المالية ياسين جابر، في مقر الوزارة في وسط بيروت.
أكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ "الجمهورية" "أنّهم مهما حاولوا لن يتمكنوا من التأثير علينا، وكلما زادوا من ضغوطهم واعتداءاتهم، نزداد إصراراً على حماية بلدنا، وتصميماً وعزماً أكثر وأكبر من أي وقت مضى على تحرير أرضنا المحتلة من قِبل العدو الإسرائيلي".