مشاهد إضافية من حريق الحدث (شاهد الفيديو)

معلومات الجديد: سقوط إصابات جرّاء الحريق الذي اندلع في محطة وقود بمنطقة الحدث pic.twitter.com/5yCNfU6FpF
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) June 4, 2025
معلومات الجديد: سقوط إصابات جرّاء الحريق الذي اندلع في محطة وقود بمنطقة الحدث pic.twitter.com/5yCNfU6FpF
تسلّم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من السفير الروسي في لبنان، ألكسندر روداكوف، رسالة خطية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تضمّنت دعوة لحضور القمة الروسية – العربية الأولى، التي ستُعقد في موسكو في 15 تشرين الأول المقبل، بهدف البحث في آفاق العمل المشترك في المجالات السياسية، والاقتصادية، والتجارية، والعلمية، والتكنولوجية، والإنسانية، وغيرها.
أقدم زورق إسرائيلي على تطويق مركب صيد لبناني قبالة راس الناقورة وأوقفه، ورجّحت معلومات قيام جنود العدو باعتقال الصياد.