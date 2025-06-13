الرئيس عون: الاعتداءات الاسرائيلية على ايران استهدفت مبادرات الحفاظ على الاستقرار في المنطقة

عاجل
التلفزيون الإيراني: إيران لن تشارك في المفاوضات النووية غير المباشرة مع الولايات المتحدة المقررة في العاصمة العمانية الأحد
التلفزيون الإيراني: إيران لن تشارك في المفاوضات النووية غير المباشرة مع الولايات المتحدة المقررة في العاصمة العمانية الأحد
وزير الخارجية الأميركي: ينبغي على إيران ألا تستهدف المصالح أو الموظفين الأمريكيين
وزير الخارجية الأميركي: ينبغي على إيران ألا تستهدف المصالح أو الموظفين الأمريكيين
وزير الخارجية الأميركي: الرئيس ترامب وإدارته على اتصال وثيق مع شركائنا الإقليميين
وزير الخارجية الأميركي: الرئيس ترامب وإدارته على اتصال وثيق مع شركائنا الإقليميين
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
25 o
AlJadeedTv
البقاع
26 o
AlJadeedTv
الجنوب
25 o
AlJadeedTv
الشمال
26 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
25 o
AlJadeedTv
كسروان
26 o
AlJadeedTv
متن
26 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

الرئيس عون: الاعتداءات الاسرائيلية على ايران استهدفت مبادرات الحفاظ على الاستقرار في المنطقة

2025-06-13 | 01:31
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الرئيس عون: الاعتداءات الاسرائيلية على ايران استهدفت مبادرات الحفاظ على الاستقرار في المنطقة
الرئيس عون: الاعتداءات الاسرائيلية على ايران استهدفت مبادرات الحفاظ على الاستقرار في المنطقة

اعتبر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ان "الاعتداءات الاسرائيلية فجر اليوم على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لم تستهدف الشعب الإيراني فحسب، بل استهدفت كل الجهود الدولية التي تبذل للمحافظة على الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والدول المجاورة وتفادي التصعيد فيها"، مشيرا الى ان "مثل هذه الاعتداءات ترمي إلى تقويض كل المبادرات والوساطات القائمة حالياً، لمنع تدهور الأوضاع والتي كانت قطعت شوطاً متقدماً بهدف الوصول إلى حلول واقعية وعادلة تبعد خطر الحرب عن دول المنطقة وشعوبها".



ودعا "المجتمع الدولي إلى التحرك الفاعل والسريع لعدم تمكين إسرائيل من تحقيق أهدافها التي لم تعد خافية على احد والتي تنذر، في حال استمرت، باخطر العواقب.

وقدم الرئيس عون تعازيه إلى "القيادة الإيرانية بالذين قضوا نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية التي وقعت فجر اليوم، من قياديين عسكريين ومدنيين"، متمنيا "الشفاء العاجل للمصابين".
الرئيس عون: الاعتداءات الاسرائيلية على ايران استهدفت مبادرات الحفاظ على الاستقرار في المنطقة

محليات

لبنان

الجديد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
معلومات الجديد: لبنان تبلغ من بعض الخطوط الجوية الغاء رحلاتها من الامارات الى لبنان اليوم

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025