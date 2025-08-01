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محليات

"أقيلوا برّاك فوراً".. صحافية أميركية تكشف!

2025-08-01 | 10:57
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&quot;أقيلوا برّاك فوراً&quot;.. صحافية أميركية تكشف!
"أقيلوا برّاك فوراً".. صحافية أميركية تكشف!

نشرت الصحافية الاستقصائية الأميركية لورا لومر عبر حسابها على منصة "إكس"، تعليقاً، حول "كيفية التعامل مع المبعوث الأميركي توم برّاك، حرصاً على الأمن القومي الأميركي"، بحسب المنشور.

وجاء في التعليق:

حرصًا على الأمن القومي الأميركي، يجب إقالة توم برّاك فورًا من منصبه الدبلوماسي.

إليكم كيفية التعامل مع باراك:

إنهاء الخدمة: إقالة براك من جميع المناصب الدبلوماسية والاستشارية الأميركية.

التحقيق: تعيين محقق خاص للتحقيق في الانتهاكات المحتملة لقانون تسجيل العملاء الأجانب (FARA)، وعرقلة سير العدالة، والدعم المادي للإرهاب.

مراجعة أمنية: مراجعة تصاريحه الأمنية وتصاريح المسؤولين المرتبطين بشبكة براك.

إصلاح السياسات: إعادة تقييم الأطر المتعلقة بسوريا المتأثرة بقطر أو تركيا أو مستشارين آخرين مرتبطين بالإسلاميين.

لقد أودت أفعال باراك بحياة الكثيرين وأضعفت المكانة الأخلاقية لأمريكا. ويشكل استمراره في تمكين الجولاني تهديدًا للأمن القومي الأميركي وجميع الأقليات الدينية غير المسلمة.
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توم برّاك

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