النائب سجيع عطية لـ"الجديد": الإنتخابات النيابية قد تتأجل من سنة الى سنتين

الوكالة الوطنية: مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية بالقرب من مواطن كان يتفقد منزله في بلدة الضهيرة

الوكالة الوطنية: مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية بالقرب من مواطن كان يتفقد منزله في بلدة الضهيرة