الرئيس سلام: ندين بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف دولة قطر الشقيقة

رئيس الحكومة نواف سلام: أستنكر بأشد العبارات الاعتداء الذي تعرضت له دولة قطر الشقيقة واؤكد تضامن لبنان الكامل معها حكومة وشعبا كما أسأل الله ان يحميها واهلها من اي مكروه