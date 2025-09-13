بالأسماء.. 142 دولة تريد حل الدولتين و10 ضد! فمن هي؟

لا سلام عادلاً ودائماً إلا بحل الدولتين.
١٤٢ نعم … طريق الدبلوماسية هي الأنجح. pic.twitter.com/SC402m0d6v
— Youssef Raggi (@YoussefRaggi) September 13, 2025
افتتح النائب حسن مراد "مركز الغد الصحي" في البقاع، وذلك برعاية وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين وحضور رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور بلال عبدالله، ومفتي زحلة والبقاع الشيخ علي غزاوي، إلى جانب فعاليات رسمية وروحية واجتماعية.
قال رئيس الجمهورية جوزاف عون في ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميل إن: المبادئ التي ضحى من أجلها باتت ثوابت وطنية لجميع اللبنانيين، أبرزها لبنان الحر المستقل القوي بوحدة شعبه وتضامن مكوناته