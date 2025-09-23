إنسحاب إسرائيل وإعادة الإعمار ودعم الجيش.. بين الرئيس عون ووزير الخارجية الأميركي

طلب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من الأميركية ماركو روبيو، مساعدة الأميركية على تأكيد اسرائيل بمضمون إعلان 27 تشرين الثاني 2024، لوقف الاعمال العدائية في وانسحابها من النقاط التي تحتلها واعادة الاسرى اللبنانيين المحتجزين لديها، وتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته، لا سيما وانه لم يحصل اي خرق لهذا الاتفاق من الجانب اللبناني.

