إنسحاب إسرائيل وإعادة الإعمار ودعم الجيش.. بين الرئيس عون ووزير الخارجية الأميركي

وطلب الرئيس عون
من الوزير روبيو، دعم الجيش اللبناني
بالعتاد والتجهيزات كي يتمكن من اداء مهامه التي تشمل جميع المناطق اللبنانية
، كما طالب بتوفير الفرص اللازمة لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم في منطقة الشرق الاوسط.
وطلب الرئيس عون ايضاً دعم الولايات المتحدة
الاميركية للجهود المبذولة لانعقاد مؤتمر مخصص لاعادة الاعمار في لبنان
.
من جهته
، اكد الوزير روبيو استمرار الدعم الاميركي
للبنان، منوّهاً بالجهود التي بذلها الرئيس عون والحكومة اللبنانية لتمكين لبنان من استعادة عافيته وتجاوز الظروف التي مرّ بها.
وحضر الاجتماع إلى جانب الرئيس عون، وزير الخارجية
والمغتربين يوسف رجي، وسفيرة لبنان لدى واشنطن
ندى حمادة معوض، والمستشار السياسي لرئيس الجمهورية جان عزيز. كما حضر عن الجانب الاميركي، اضافة الى الوزير روبيو، مستشاره لشؤون السياسية والاستراتيجية مايكل نيدهم، والسفير توم براك، والسيدة موغان اورتاغوس.