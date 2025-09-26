الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

سلاح الجو اللبناني يشارك بمداهمات في بعلبك (شاهد الفيديو)

2025-09-26 | 05:17
سلاح الجو اللبناني يشارك بمداهمات في بعلبك (شاهد الفيديو)
سلاح الجو اللبناني يشارك بمداهمات في بعلبك (شاهد الفيديو)

أفاد مراسل الجديد في بعلبك أن قوة من الجيش اللبناني تنفذ مداهمات في بلدة وجرود دار الواسعة مستخدمة سلاح الجو.

محليات

الجيش اللبناني

بعلبك

قناة الجديد

محليات

الجيش اللبناني

بعلبك

قناة الجديد

معلومات الجديد: أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني يزور لبنان غدا للمشاركة في ذكرى الإغتيال
لا إستقالة ولا إعتكاف.. هذا ما يعتزم سلام فعله

"المستقبل" يحسم الجدل: لا تنسيق ولا تواصل مع حزب الله في فعالية الأمس (فيديو)
09:20
"المستقبل" يحسم الجدل: لا تنسيق ولا تواصل مع حزب الله في فعالية الأمس

09:20

"المستقبل" يحسم الجدل: لا تنسيق ولا تواصل مع حزب الله في فعالية الأمس

09:20

"المستقبل" يحسم الجدل: لا تنسيق ولا تواصل مع حزب الله في فعالية الأمس (فيديو)

"المستقبل" يحسم الجدل: لا تنسيق ولا تواصل مع حزب الله في فعالية الأمس

"لا بأحلامك لا بأوهامك".. كلام لنجل نصر الله
08:28

"لا بأحلامك لا بأوهامك".. كلام لنجل نصر الله

قال جواد نصر الله، نجل السيد حسن نصر الله لـ”رويترز”: “إن تفجير إسرائيل أجهزة اتصالات لاسلكية البيجر كان يستخدمها أعضاء في الحزب بأنحاء لبنان فجرت غضب والده”.

08:28

"لا بأحلامك لا بأوهامك".. كلام لنجل نصر الله

قال جواد نصر الله، نجل السيد حسن نصر الله لـ”رويترز”: “إن تفجير إسرائيل أجهزة اتصالات لاسلكية البيجر كان يستخدمها أعضاء في الحزب بأنحاء لبنان فجرت غضب والده”.

"المستقبل" يحسم الجدل: لا تنسيق ولا تواصل مع حزب الله في فعالية الأمس (فيديو)
09:20
خروج رياض سلامة متعثر.. التفاصيل مع مراسلة الجديد
08:55
"لا بأحلامك لا بأوهامك".. كلام لنجل نصر الله
08:28
سلسلة عمليات أمنية لملاحقة مطلوبين خطيرين في بعلبك.. بيان للجيش!
08:27
مراسلة الجديد: وصول الوكيل القانوني لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة إلى بحنس لاستكمال إجراءات إخلاء سبيل الحاكم
07:56
بعد إضاءة صخرة الروشة.. ما هي إجراءات الرئيس سلام؟ النائب مارك ضو يوضح (فيديو)
07:45
