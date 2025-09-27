الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
08:28
لحظة إغتيال نصرالله.. المشهد يتكرر (فيديو)
16:39
برّاك: لا يوجد دول في الشرق الأوسط بل قبائل (شاهد الفيديو)
15:21
عند الصخرة.. لماذا لم يتدخل الجيش؟ (شاهد الفيديو)
2025-09-26
نتنياهو.. قبل ان يبدأ الكلام فرغت القاعة من المندوبين (فيديو)
2025-09-26
الجيش اللبناني يشتبك مع مطلوبين في دار الواسعة (فيديو)
محليات
نعيم قاسم: استطعنا منع الاسرائيلي من تحقيق هدفه بإنهاء المقاومة
2025-09-27 | 10:50
نعيم قاسم: استطعنا منع الاسرائيلي من تحقيق هدفه بإنهاء المقاومة
نعيم قاسم: مسؤولية الحكومة تحقيق السيادة يعني "إخراج إسرائيل من الأراضي اللبنانية"
الشيخ نعيم قاسم: من الآخر لن نقبل لبنان بأن يكون ملحقاً بإسرائيل ولن تستطيع هزيمتنا
نعيم قاسم: لن نسمح بنزع السلاح وسنواجه مواجهة كربلائية وبإمكاننا تحقيق ذلك
نعيم قاسم: استطعنا منع الاسرائيلي من تحقيق هدفه بإنهاء المقاومة
محليات
قاسم:
استطعنا
الاسرائيلي
تحقيق
بإنهاء
المقاومة
بين التصعيد والتهدئة: هل تطوي الحكومة صفحة "إضاءة الروشة"؟
النائب جبران باسيل: نحن أمام سلطة عاجزة أمام السيادة وصورة الروشة أكثر صورة مهينة للسلطة
13:01
معلومات الجديد: لا مواعيد الاثنين لرئيس الحكومة بسبب ارتباطه أصلاً بالجلسة التشريعية ومن المفترض أن يكون له كلمة
13:01
معلومات الجديد: لا مواعيد الاثنين لرئيس الحكومة بسبب ارتباطه أصلاً بالجلسة التشريعية ومن المفترض أن يكون له كلمة
12:24
خطط إعادة الإعمار غائبة.. تابعوا التقرير الخاص في النشرة المسائية
12:24
خطط إعادة الإعمار غائبة.. تابعوا التقرير الخاص في النشرة المسائية
12:21
لا اعتكاف ولا استقالة.. ولا حتى تراجع (التفاصيل في النشرة المسائية بعد قليل)
12:21
لا اعتكاف ولا استقالة.. ولا حتى تراجع (التفاصيل في النشرة المسائية بعد قليل)
مقدمة النشرة المسائية
13:11
مقدمة النشرة المسائية 27-09-2025
فن
13:10
ملكة جمال مصر السابقة انجي عبدالله تعاني من ظروف صحية صعبة
فن
13:07
بسمة بوسيل تكشف عن موقف رضوى الشربيني المفاجئ من طلاقها
معلومات الجديد: لا مواعيد الاثنين لرئيس الحكومة بسبب ارتباطه أصلاً بالجلسة التشريعية ومن المفترض أن يكون له كلمة
13:01
خطط إعادة الإعمار غائبة.. تابعوا التقرير الخاص في النشرة المسائية
12:24
لا اعتكاف ولا استقالة.. ولا حتى تراجع (التفاصيل في النشرة المسائية بعد قليل)
12:21
في ذكرى اغتيال السيد.. نعيم قاسم يُلوّح: مواجهة كربلائية!
11:44
عامٌ على اغتيال السيدين نصرالله وصفي الدين.. وبيان لحزب الله!
11:25
نعيم قاسم: نشد على أيدي الجيش اللبناني في مواجهة العدو الاسرائيلي
11:09
2025-09-16
نادين الراسي تحتفل بعيد ميلادها.. ولقطة مع شقيقها تثير الجدل
2025-07-03
في بيروت.. إلحق "غوغل" بتفوت بالحيط! (فيديو)
2025-09-26
مراسلة الجديد: حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة سدد الكفالة المالية لإخلاء سبيله و قيمتها 14 مليون دولار على أن يغادر السجن بعد إتمام الاجراءات القانونية
2025-09-25
ميزة "غوغل" الجديدة تربك المدارس والجامعات
11:04
نعيم قاسم: على الحكومة اللبنانية إيقاف العدوان وانسحاب اسرائيل واطلاق الاسرى واطلاق عجلة اعادة الاعمار
2025-09-19
لقطة نادرة لـ عادل إمام برفقة أكرم السعدني ومحمود البزاوي تشعل اهتمام الجمهور
13:11
مقدمة النشرة المسائية 27-09-2025
10:11
بدء فعاليات إحياء ذكرى إغتيال السيد نصرالله
09:10
من أمام المرقد.. إحياء ذكرى نصرالله
08:19
عام على الإغتيال.. الجديد تواكب إحياء ذكرى نصرالله
2025-09-26
مقدمة النشرة المسائية 26-09-2025
2025-09-26
رياض سلامة إلى الحرية.. الجديد تواكب المشهد
محليات
06:56
بدون عمامة.. آخر صورة لنصرالله من غرفة العمليات
محليات
06:56
بدون عمامة.. آخر صورة لنصرالله من غرفة العمليات
محليات
11:25
عامٌ على اغتيال السيدين نصرالله وصفي الدين.. وبيان لحزب الله!
محليات
11:25
عامٌ على اغتيال السيدين نصرالله وصفي الدين.. وبيان لحزب الله!
محليات
08:08
في ذكرى إغتيال نصرالله.. ماذا قال الرئيس عون؟
محليات
08:08
في ذكرى إغتيال نصرالله.. ماذا قال الرئيس عون؟
فن
04:31
دانييلا رحمة تحتفل بعيد ميلاد ناصيف زيتون بلقطات رومانسية في إيطاليا
فن
04:31
دانييلا رحمة تحتفل بعيد ميلاد ناصيف زيتون بلقطات رومانسية في إيطاليا
محليات
09:10
من أمام المرقد.. إحياء ذكرى نصرالله
محليات
09:10
من أمام المرقد.. إحياء ذكرى نصرالله
محليات
11:44
في ذكرى اغتيال السيد.. نعيم قاسم يُلوّح: مواجهة كربلائية!
محليات
11:44
في ذكرى اغتيال السيد.. نعيم قاسم يُلوّح: مواجهة كربلائية!
