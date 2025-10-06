في الجنوب.. محضر ضبط بحق سيارة إسعاف!

أصدر رئيس بلدية السماعية قرارًا قضى بمنع سيارة إسعاف تابعة لجمعية كشافة الإسلامية — والتي كانت تعمل على مدار الساعة خلال أيام الحرب في الجنوب — من ركنها في المكان المخصص لها داخل .

وعلى الفور، توجّهت سيارات إسعاف من بلدات عدة في إلى بلدية السماعية، حيث أقفلت المركز بسياراتها، ليُصار لاحقًا إلى استلام المبنى بالكامل من قبل كشافة الرسالة الإسلامية.

وتجدر الإشارة إلى أنّ المبنى أساسًا يعود ملكيّته إلى كشافة الرسالة الإسلامية، التي كانت قد خصصت جزءًا منه لاستخدام بلدية السماعية.