الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

في الجنوب.. محضر ضبط بحق سيارة إسعاف!

2025-10-06 | 05:15
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
في الجنوب.. محضر ضبط بحق سيارة إسعاف!
في الجنوب.. محضر ضبط بحق سيارة إسعاف!

أصدر رئيس بلدية السماعية قرارًا قضى بمنع سيارة إسعاف تابعة لجمعية كشافة الرسالة الإسلامية — والتي كانت تعمل على مدار الساعة خلال أيام الحرب في الجنوب — من ركنها في المكان المخصص لها داخل مبنى البلدية.
وعلى الفور، توجّهت سيارات إسعاف من بلدات عدة في قضاء صور إلى بلدية السماعية، حيث أقفلت المركز بسياراتها، ليُصار لاحقًا إلى استلام المبنى بالكامل من قبل كشافة الرسالة الإسلامية.
وتجدر الإشارة إلى أنّ المبنى أساسًا يعود ملكيّته إلى كشافة الرسالة الإسلامية، التي كانت قد خصصت جزءًا منه لاستخدام بلدية السماعية.
مقالات ذات صلة
في الجنوب.. محضر ضبط بحق سيارة إسعاف!

محليات

لبنان

الجديد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مراسل الجديد: مسيرة اسرائيلية تستهدف سيارة على طريق زبدين النبطية
بهاء الحريري: المرحلة المقبلة تتطلّب تفعيل التعاون الاقتصادي بين بيروت ودمشق

اقرأ ايضا في محليات

"حلوا عن الجيش"! (فيديو)
Play
05:41

"حلوا عن الجيش"! (فيديو)

انتقد النائب غسان عطالله في برنامج الحدث، الحملات التي تُشن ضد الجيش اللبناني على خلفية إضاءة صخرة الروشة.

05:41

"حلوا عن الجيش"! (فيديو)

انتقد النائب غسان عطالله في برنامج الحدث، الحملات التي تُشن ضد الجيش اللبناني على خلفية إضاءة صخرة الروشة.

يحدث الآن

اخترنا لك
مراسل الجديد: شهيدان في الغارة التي استهدفت طريق زبدين
05:44
"حلوا عن الجيش"! (فيديو)
05:41
مراسل الجديد: مسيرة اسرائيلية تستهدف سيارة على طريق زبدين النبطية
05:40
بهاء الحريري: المرحلة المقبلة تتطلّب تفعيل التعاون الاقتصادي بين بيروت ودمشق
05:11
وزير الاتصالات يستقبل السفير السعودي في لبنان
04:23
بالفيديو.. اعتصام تحذيري في ضهر البيدر
03:53
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025