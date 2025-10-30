الوكالة الوطنية: قذيفة على بلدية يارون من مربض العدو في ديشون

مصادر دبلوماسية للجديد: اورتاغس حرِصت على ايصال رسالتها بأنه على لبنان حصر السلاح ليس فقط جنوب الليطاني بل في كل لبنان مع نهاية العام على ان يكمل الجيش تنفيذ خطته