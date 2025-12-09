"ممنوعة من الدخول إلى لبنان".. مصادرة 4 "درون"!

علمت "نداء الوطن" من مصادر أنه تمّت مصادرة 4 "درون" داخل مستوعبات قادمة من في مرفأ منذ حوالى 15 يومًا، وذلك من قبل مخابرات الجيش ومديرية ، وتُحفظ "الدرونات" حاليًا لدى الجمارك، على أن تُسلَّم لاحقًا إلى مخابرات الجيش فور انتهاء التحقيقات.

وتأتي عملية المصادرة بعد أن تبيّن للأجهزة الأمنية أن كل طائرة منها قادرة على حمل نحو 14 كيلوغرامًا، وهي ممنوعة من الدخول إلى نظرًا لإمكان استخدامها في قضايا .

كما أظهر التدقيق في هوية صاحب الشحنة أنها مسجّلة شركة وهمية.