حسين ايوب لـ"وهلق شو": هناك نقاش داخل المستقبل حول كيفية خوض المعركة الانتخابية بين الدخول بشكل كامل او توليفة اسماء حسب كل منطقة لحصد ما بين 8 و 13 مقعداً او الانكفاء كليا