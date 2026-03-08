شقيق راعي ابرشية علما الشعب.. شهيداً باعتداء درون

أفاد مراسل الجديد، أن "طائرة إسرائيلية استهدفت المواطن سامي غفري، في السابع من العمر، في حديقة منزله في بلدته الحدودية، ، ما أدى إلى استشهاده على الفور".



