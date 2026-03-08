وحدة إدارة مخاطر الكوارث: العدد الإجمالي للنازحين في مراكز الإيواء بلغ 117 ألفاً و228 نازحاً

البحرين: اعترضنا ودمرنا 95 صاروخا و164 مسيرة منذ بداية العدوان الإيراني

حزب الله: أسقطنا مسيرة إسرائيلية من نوع هرمس 450 في وادي السلوقي جنوبي لبنان

رويترز: عضو في مجلس الخبراء الإيراني يشير إلى اختيار مجتبى خامنئي مرشداً لإيران

وزارة الصحة: شهيدان و6 جرحى في الغارات الإسرائيلية على بلدة تبنين جنوب لبنان