أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

طرح لاستبدال هيكل.. وزوار بري للجديد: الاتفاق وقّعه موظفون!

2026-06-29 | 13:33
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
طرح لاستبدال هيكل.. وزوار بري للجديد: الاتفاق وقّعه موظفون!
طرح لاستبدال هيكل.. وزوار بري للجديد: الاتفاق وقّعه موظفون!

في الساعات الماضية تقدم المشهد العسكري على المسار السياسي اللبناني وتحديدا ما يرتبط بقائد الجيش اللبناني وما يتم التداول به عن إقالة أو استقالة وعلى الرغم من نفي المصادر العسكرية للجديد نفيا قاطعا ما نقله أحد السياسيين خلال مقابلة عبر إحدى المحطات التلفزيونية حول طلب رئيس الجمهورية من قائد الجيش أن يقدم استقالته قالت مصادر سياسية إن موضوع الضغط الاميركي لاستبدال أو إقالة قائد الجيش سبق أن كان موضع نقاش جدي خلال لقاء ثنائي على مستوى الرئاسات وفيه تم التداول بمخرج أو فكرة تقضي باستبدال كل القادة الأمنيين ما عدا المدير العام للامن العام اللواء حسن شقير إلا ان النقاش خلص الى أن الفكرة لا تزال غير ناضجة عسكريا لا يزال قائد الجيش اللبناني العماد رودلف هيكل على موقفه السابق بعدم الاستقالة اما إذا ارتأت السلطة السياسية ذلك فليقرر مجلس الوزراء


 فيما تؤكد مصادر عسكرية للجديد أنه حتى اللحظة تبقى المؤسسة العسكرية على موقفها في مقاربتها الملفات الوطنية والداخلية خاصة أنها ثابتة على مبادئها وأولوياتها على خط آخر ومع وصول الجنرال براد كوبر من إسرائيل الى بيروت وربطا بالزيارة قالت مصادر عسكرية إن علاقة القيادة في سنتكوم ممتازة مع الجيش اللبناني وهناك تفهم وتنسيق كامل بين الجانبين وتحديدا بين الجنرالين أما عن مضامين الزيارة فهي الاشراف على المراحل الاولى لعمل الجيش في المناطق التجريبية وفي المعلومات أن الجانب الاميركي سيشرف على المهمة تباعا من خلال وصول ضباط أميركيين من القيادة المركزية للإشراف وسيكونون على تماس مباشر مع الجيش اللبناني وتحت عنوان سنتكوم لا الميكانيزم على المستوى السياسي وعلى الرغم من مواقف الرئيس نبيه بري تقول المعلومات إن بري لا يرفض فكرة التفاوض برمته وانما يعترض على غالبية النقاط والتي من غير الممكن قبولها أو تمريرها في اتفاق الإطار الثلاثي  في المقابل تحذر المراجع السياسية من تداعيات الخلاف وإمكانية إحداث شرخ طائفي وسياسي وفي معلومات الجديد أن جنبلاط يرفض اتفاق الاطار ولديه ملاحظات عديدة حوله، ولكنه يؤكد للمقربين منه دعم العهد والحكومة، ومبدأ التفاوض المباشر وحصر السلاح بيد الدولة، وانهاء حروب حزب الله وتضيف المعلومات: ملاحظات جنبلاط تركز على عدم ذكر اتفاق الهدنة، الذي يحدد أصول الانسحاب الاسرائيلي، وفي هذا الاتفاق لا ذكر للانسحاب، إضافة الى البند الأخير الذي لا يسمح للبنان بمقاضاة اسرائيل على كل ما ارتكبته.وفي مقابل الجهد اللبناني تصر اسرائيل على حرية حركتها وعملياتها في جنوب لبنان ولا بوادر لأي تنازل أو انسحاب قبل معالجة ملف سلاح حزب الله.
على خط آخر يصل الى بيروت  يوم الخميس وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في زيارة يلتقي خلالها الرؤساء الثلاثة وعددا من المسؤولين السياسيين 
 
مقالات ذات صلة
طرح لاستبدال هيكل.. وزوار بري للجديد: الاتفاق وقّعه موظفون!

محليات

نبيه بري

اتفاق الاطار

قائد الجيش

رودولف هيكل

العودة الى الأعلى
Aljadeed
صاعقة تضرب برج ايفل! (فيديو)
القرار بالمواجهة اتخذ.. هل يسقط "الاتفاق"؟ (المدن)

اقرأ ايضا في محليات

عون لـ"النهار": لن التقي نتنياهو.. وهذه أولى المناطق التجريبية
14:32

عون لـ"النهار": لن التقي نتنياهو.. وهذه أولى المناطق التجريبية

أفادت صحيفة "النهار" ان رئيس الجمهورية العماد جوزف عون يستعد لزيارة البيت الأبيض ولقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل نهاية تموز الجاري، في إطار استكمال تثبيت الاتفاق الإطاري مع إسرائيل ومتابعة آليات تنفيذه، بالتزامن مع التحضير لبدء "ورشة عسكرية" في جنوب لبنان برعاية ومراقبة أميركيتين.

14:32

عون لـ"النهار": لن التقي نتنياهو.. وهذه أولى المناطق التجريبية

أفادت صحيفة "النهار" ان رئيس الجمهورية العماد جوزف عون يستعد لزيارة البيت الأبيض ولقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل نهاية تموز الجاري، في إطار استكمال تثبيت الاتفاق الإطاري مع إسرائيل ومتابعة آليات تنفيذه، بالتزامن مع التحضير لبدء "ورشة عسكرية" في جنوب لبنان برعاية ومراقبة أميركيتين.

يحدث الآن

اخترنا لك
عون لـ"النهار": لن التقي نتنياهو.. وهذه أولى المناطق التجريبية
14:32
الوكالة الوطنية: الجيش الإسرائيلي فجر منازلاً في بيت ياحون وحداثا
14:18
بين النزوح والإيواءِ والعودة.. وزيرة الشؤون تشرح أعباء الحرب بالأرقام (تقرير خاص)
13:46
ماذا يحمل ماكرون إلى دمشق.. وماذا عن لبنان؟ (المشهد السياسي)
13:43
ماكرون: فرنسا ملتزمة بدعم سوريا ذات سيادة وموحدة
13:33
ماكرون من دمشق: نفتح صفحة جديدة من الاستقرار والسلام
13:32
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026