الرئيس عون: توق اللبنانيين إلى السلام والعيش بكرامة وأمان حقٌّ مشروع ولبنان لم يعد يحتمل دفع المزيد من الأثمان

الرئيس عون لـ CNN: أعضاء حزب الله لبنانيون ولهم الحق في العيش بكرامة انما تحت حماية الدولة واذا لم يوافق الحزب على تسليم السلاح او التفاوض مع الحكومة فسيبتعد عنه الشعب