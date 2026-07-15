رئاسة الجمهورية: الرئيس عون تلقى اتصالاً هاتفياً من المستشار الاتحادي لجمهورية النمسا الذي اعرب عن دعم بلاده للبنان في الظروف الراهنة التي يمر بها وتأييدها للمواقف التي اتخذها الرئيس عون لحفظ سيادة ل