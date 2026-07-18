أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

يوهم ضحاياه بالصيانة ويصرف أموالهم في البورصة.. هل وقعتم ضحيته؟

2026-07-18 | 09:30
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
يوهم ضحاياه بالصيانة ويصرف أموالهم في البورصة.. هل وقعتم ضحيته؟
يوهم ضحاياه بالصيانة ويصرف أموالهم في البورصة.. هل وقعتم ضحيته؟

صـدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّة البلاغ التّالي:

"بتاريخ 16-7-2026 أوقفت مفرزة استقصاء جبل لبنان المدعو:

– ع. ف. (مواليد 1989، لبناني) بجرم نصب واحتيال وسرقة

وهو عامل صيانة ألمنيوم، يقوم بقبض أموال من الزبائن بهدف الصيانة، ثمّ يعمد إلى صرفها في مجال البورصة، من دون أداء الأعمال التي تعهّدها من أصحاب الأموال، ومن دون إعادتها إليهم.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختصّ، تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعماله وتعرّفوا إليه، الاتّصال بفصيلة بئر حسن في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم 858473-01 تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة".

مقالات ذات صلة
يوهم ضحاياه بالصيانة ويصرف أموالهم في البورصة.. هل وقعتم ضحيته؟

محليات

لبنان

قوى الأمن

البورصة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
لبنان وسوريا معاً.. ماذا طلب عون من ترامب؟ (اللواء)
الجيش اللبناني ينتشر في أول منطقة تجريبية.. وإسرائيل تستعد لتسليم الثانية (يديعوت احرنوت)

اقرأ ايضا في محليات

برّي: لا حلّ للبنان من دون السعودية وأميركا وإيران.. و3 نصائح للشيباني
00:37

برّي: لا حلّ للبنان من دون السعودية وأميركا وإيران.. و3 نصائح للشيباني

في حديث إلى "أساس ميديا"، سُئل رئيس مجلس النواب نبيه بري عن قراءته لكلام ترامب، فأجاب: "كلامه جاء ردّاً على سؤال". وعندما أُشير إليه بأن ترامب قاطع حديث رئيس الجمهورية جوزاف عون للإدلاء بموقفه، ابتسم قائلاً: "من تحبّه المملكة العربية السعودية يحبّه العالم كلّه، ويبدو أن المملكة السعودية تحبّني أكثر من بعض اللبنانيين"، مؤكدًا تمسكه بما يصفه بـ"الضمانة الثلاثية" للبنان، مضيفاً: "قلتها دوماً وما أزال، نحن في لبنان نحتاج إلى ضمانة ثلاثية تتألف من المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأميركية، وإيران".

00:37

برّي: لا حلّ للبنان من دون السعودية وأميركا وإيران.. و3 نصائح للشيباني

في حديث إلى "أساس ميديا"، سُئل رئيس مجلس النواب نبيه بري عن قراءته لكلام ترامب، فأجاب: "كلامه جاء ردّاً على سؤال". وعندما أُشير إليه بأن ترامب قاطع حديث رئيس الجمهورية جوزاف عون للإدلاء بموقفه، ابتسم قائلاً: "من تحبّه المملكة العربية السعودية يحبّه العالم كلّه، ويبدو أن المملكة السعودية تحبّني أكثر من بعض اللبنانيين"، مؤكدًا تمسكه بما يصفه بـ"الضمانة الثلاثية" للبنان، مضيفاً: "قلتها دوماً وما أزال، نحن في لبنان نحتاج إلى ضمانة ثلاثية تتألف من المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأميركية، وإيران".

يحدث الآن

اخترنا لك
برّي: لا حلّ للبنان من دون السعودية وأميركا وإيران.. و3 نصائح للشيباني
00:37
بالفيديو - من سيتأكد من نزع السلاح؟
13:31
معلومات الجديد: خلال جولة المفاوضات ستبحث آلية التحقق من نزع سلاح حزب الله في المناطق التجريبية فيما لا يرغب الأميركيون في أداء دور الطرف الثالث الذي يُرجّح أن تتولاه قوة عربية أو أوروبية أو آسيوية
13:23
معلومات الجديد: جولة التفاوض المقررة في الرابع من آب في روما ستكون عسكرية وتقنية بحتة وستُخصص لاستكمال البحث في آليات تنفيذ اتفاق المناطق التجريبية
13:13
مراسل الجديد: لا صحة لاطلاق صواريخ من جنوب لبنان انما الجيش الاسرائيلي يستهدف بلدة النبطية الفوقا بالقذائف المدفعية والفوسفورية
13:06
نشرة الأخبار المسائية من قناة الجديد
12:39
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026