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محليات

"أول انسحاب اسرائيلي".. بيان من الرئاسة اللبنانية بعد لقاء عون - روبيو

2026-07-19 | 12:35
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&quot;أول انسحاب اسرائيلي&quot;.. بيان من الرئاسة اللبنانية بعد لقاء عون - روبيو
"أول انسحاب اسرائيلي".. بيان من الرئاسة اللبنانية بعد لقاء عون - روبيو

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال لقائه وزير الخارجية الاميركية ماركو روبيو، "ضرورة تطابق الموقف اللبناني مع الموقف الاميركي لجهة تطبيق اطار العمل الثلاثي من خلال تحقيق أول انسحاب اسرائيلي من المنطقة النموذجية الأولى".

وأعلن عون عن "ضرورة تعزيز الدعم الاميركي للجيش اللبناني والمؤسسات العسكرية اللبنانية واتخاذ الخطوات اللازمة لتكريس الاهتمام الاميركي بلبنان على الصعد الاقتصادية والاستثماريّة في مختلف القطاعات لاسيما الطاقة والاتصالات والمواصلات".

من جهته، شدد روبيو على "دعم مواقف رئيس الجمهورية والخطوات التي اتخذها لاستعادة سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، وتطبيق اتفاق العمل الثلاثي وإحياء دور لبنان من خلال عودة الازدهار الاقتصادي وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها".

وأشار روبيو إلى أن "لبنان لا يمكن ان يكون ملحقاً بأي مسار تفاوضي آخر والسيادة اللبنانية لا يمكن ان تكون إلا بقرار لبناني صادر عن المؤسسات الدستورية اللبنانية".
 
 
 
 

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