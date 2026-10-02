أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

لا تنسوا المظلة في المنزل.. إليكم طقس الأيام المقبلة!

2026-10-02 | 03:33
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
لا تنسوا المظلة في المنزل.. إليكم طقس الأيام المقبلة!
لا تنسوا المظلة في المنزل.. إليكم طقس الأيام المقبلة!

طقس خريفي متقلب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بسبب تأثير منخفض جوي متمركز جنوب غرب تركيا يؤدي الى تساقط أمطار متفرقة أحياناً ، رياح ناشطة ،برق ورعد ويستمر حتى مساء يوم غد السبت حيث يستقر تدريجياً، ومن المتوقع أن تعود التقلبات المحلية يوم الاثنين.

معدل درجات الحرارة لشهر تشرين أول : طرابلس بين 20 و 29 م° ، بيروت 21 و29 ، زحلة بين 13 و 27 م°.


الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة:غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة، تنشط الرياح وتتساقط أمطارمتفرقة تشتدّ أحياناً خاصة جنوب البلاد مع حدوث برق ورعد. يتوقع حدوث انفراجات اعتباراً من الليل.

 السبت: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، تنشط الرياح وتتساقط أمطار خفيفة متفرقة أحياناً خلال النهار مع حدوث انفراجات واسعة ، يستقر الطقس تدريجياً اعتباراً من المساء. 

الأحد: قليل الغيوم اجمالاً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل. يتحول خلال الليل الى غائم جزئياً.

الإثنين: غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة أحياناً خاصة في المناطق الشمالية والداخلية خاصة فترة قبل الظهر.

الرياح السطحية: جنوبية غربية  ناشطة، تتراوح سرعتها بين 20 و45 كم /س. 

الانقشاع: متوسط على الساحل، سيء أحياناً على المرتفعات بسبب الضباب .

الرطوبة النسبية على الساحل:
بين60 و80٪
حال البحر:
مائج. 
حرارة سطح الماء:
28°C
الضغط الجوي:
1015 هكتوباسكال
أي ما يعادل: 761 ملم زئبق
لا تنسوا المظلة في المنزل.. إليكم طقس الأيام المقبلة!

محليات

لبنان

أرصاد

طقس

العودة الى الأعلى
Aljadeed
السجال مستمر.. "التيار" يصف الموسوي بـ"الموتور" ويطلب من حزب الله التدخل
وزارة الخارجية: ندين استهداف "الحوثيين" محطةً للكهرباء في المدينة المنوّرة ونؤكد تضامننا مع المملكة ووقوفنا إلى جانبها في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسيادتها

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

اخترنا لكم

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026