لا تنسوا المظلة في المنزل.. إليكم طقس الأيام المقبلة!

طقس خريفي متقلب يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط بسبب تأثير منخفض جوي متمركز جنوب غرب يؤدي الى تساقط أمطار متفرقة أحياناً ، رياح ناشطة ،برق ورعد ويستمر حتى مساء يوم غد السبت حيث يستقر تدريجياً، ومن المتوقع أن تعود التقلبات المحلية يوم الاثنين.

معدل درجات الحرارة لشهر تشرين أول : بين 20 و 29 م° ، 21 و29 ، زحلة بين 13 و 27 م°.





الطقس المتوقع في :



الجمعة:غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة، تنشط الرياح وتتساقط أمطارمتفرقة تشتدّ أحياناً خاصة جنوب البلاد مع حدوث برق ورعد. يتوقع حدوث انفراجات اعتباراً من الليل.



السبت: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، تنشط الرياح وتتساقط أمطار خفيفة متفرقة أحياناً خلال النهار مع حدوث انفراجات ، يستقر الطقس تدريجياً اعتباراً من المساء.



الأحد: قليل الغيوم اجمالاً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل. يتحول خلال الليل الى غائم جزئياً.



الإثنين: غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة أحياناً خاصة في المناطق الشمالية والداخلية خاصة فترة قبل الظهر.



الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، تتراوح سرعتها بين 20 و45 كم /س.



الانقشاع: متوسط على الساحل، سيء أحياناً على المرتفعات بسبب الضباب .



الرطوبة النسبية على الساحل:

بين60 و80٪

حال البحر:

مائج.

حرارة سطح الماء:

28°C

الضغط الجوي:

1015 هكتوباسكال

أي ما يعادل: 761 ملم زئبق