مقدمة نشرة مسائية 24-3-2023

مساء الخير على توقيت بري-ميقاتي.. ومساء الخلافات.. حتىّ قيام الساعة// هي سِتونَ دقيقة.. قَلَبتِ البلادَ رأساً على عقرَب/ وبحسَبِ أهلِ العِلم فإنّ اللَعِبَ بالوقت يُشكِّلُ كارثةً على مستوى الداتا والتكنولوجيا وحركةِ المِلاحة بكلِ أشكالِها/ لكنّ العقاربَ السياسية وفي ظرفِ ساعة تَولّت ضبْطَ مواقفِها على الوَترِ الطائفي والمذهبي، وأَوقفت الزمنَ على حواجزَ اسلاميةٍ مسيحية/ وفي الوقتِ الضائع إندلع تكتّلٌ ثلاثي مكوّنٌ من القوات والكتائب والتيارِ الوطني.. أمهلَ الحكومةَ أربعاً وعِشرينَ ساعة، ودَعاها إلى التراجُعِ عن قرارِها قبلَ فواتِ الأوان/ ورأى أن قِصّةَ الساعة معبِّرة كثيرًا بمعانيها، ولا يجوزُ السكوتُ عنها، وإلا الطعنُ فيها أمامَ مجلسِ شُورى الدولة أو عِصيانُها//. والأزْمةُ التي لن تُقدِّم ولا تؤخِّر، ليست إلا "طبخِةْ بُحْص" على موائدِ الشريحةِ الأكبر من اللبنانيين، موظّفين ومدنيين وجيشاً وأجهزةً أمنية، باتت تعيشُ في قَعرِ الفَقْر// اقتَربت ساعةُ الارتطامِ الكبير ولم يُسجِّل الثلاثي المسيحي ولو هزّةً ارتدادية على مقياسِ تقريرِ صُندوقِ النقدِ الدولي، الذي وَضَعَ لبنان على مُفترَقٍ خَطِر/ ولم يتكتّلوا حولَ اسمِ مرشّحٍ يملأُ فراغَ الرئاسة.. لا بل سيَقُيمونَ الصلاةَ عن روحِه// دَخلَ السجالُ المِنطقةَ الزمنية.. وعلى ميقاتِها وَصلت إلى بيروت باربارا ليف مساعدةُ وزيرِ الخارجيةِ الأميركية لشؤون الشرق الأدنى//. بينَ قصْرِ بسترس وكليمنصو وعين التينة جالت باربارا/ وبحسَبِ مصادرَ مواكِبة لِلقاءات، تَلَتْ وَصاياها على المسؤولين بضرورةِ الإسراع في انتخابِ رئيسٍ للجُمهورية.. وأنّ بلادَها ستتعاملُ معَ أيٍ شخصيةٍ تَصِلُ إلى سُدّةِ الرئاسة// وبتحذيرٍ أقربَ إلى التقريع، أَبدتِ المسؤولةُ الأميركية استغرابَها من مراوحةِ المفاوضات معَ صُندوقِ النقد مكانَها، ودَعَت مجلسَ النواب الى القيامِ بواجبِ إقرارِ القوانينِ المطلوبة من صُندوقِ النقد، محذِّرةً من استمرارِ الوضعِ على ما هو عليه/.. قبلَ أن تُنهِيَ نهارَها بإفطارٍ على مائدةِ رئيسِ حكومةٍ تصريف الأعمال في السرايا// كلُ مَن التقتْهُم المسؤولةُ الأميركية كانوا مضبوطين "متل الساعة".. في وقتٍ لم يُرصَد فيه أيُ تحركٍ لفكِ العزلة عن لبنان وبإرادةٍ داخلية/ أما التدخُّلٌ الخارجي فقد اكتَسبَ شرعيتَه من عجزِ السلطةِ اللبنانية عن اتخاذِ قراراتِها بنفسِها وابتكارِ حلولِ صناعةٍ وطنية بحُكمِ العادة في الاتكالِ على الوسيط ، وبتعبيرٍ أدقّ" بحُكمِ الوصاية"/ ولَمّا نأتِ السلطةُ بنفسِها عن انهيارِ البلد.. ماذا عن الناس والشوارع إزاءَ تدهورِ الوضعِ المعيشي مصحوباً بالصلاةِ عن روحِ الليرة اللبنانية؟/ ففي إسرائيل خَرَجَ مئاتُ الآلاف لمنعِ السياسة من المَسِّ باستقلاليةِ القضاء.. فيما قضاؤُنا مُستباحٌ من هذا الزعيم وذاك/ وفي فرنسا حاصرت التظاهرات سيّدَ الإليزيه رفضاً لرفعِ سِنِّ التقاعد/ والنصيحةُ التي أسداها الرئيس إيمانويل ماكرون للشعبِ اللبناني من أنّ التغييرَ في يدِه.. ضَرَبَ بها عُرضَ حائطِ الشانزيليزيه/ وهذه المرة تلقّى هو النصيحةَ من وزيرِ الخارجيةِ الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الذي ردَّ الصاعَ لفرنسا صاعين، وقال: ندُينُ قمعَ التظاهراتِ السِلمية للشعبِ الفرنسي.. داعياً باريس إلى تجنُّبِ اللجوءِ الى القوة.