مقدمة نشرة المسائية 27-03-2023

مجلس الوزراء مجتمعا انقذ الرئيس نجيب ميقاتي من " قيام الساعة " الحكومية/ فتراجع المجلسُ بالاجماع عن قرار لم يتخذه /واعاد العقارب الى صيفها واخرجها من المذكرة الشتوية التي ايقظت مشاعرَ طائفية.//وحتى شروق هذا النهار كان ميقاتي قد اتخذ قرار العزلةِ ورمي الكرةِ في ملعب الثائرينَ مسيحياً والمترددينَ اسلامياً على الرغم من ثنيه عن هذه الخطوة وتثبيته في منصبه عبر عددٍ من رؤساء الحكومات السابقين//.وبدا هذا التوجه واضحا في خطاب ميقاتي اليوم لدى توقفه عند الردودِ الطائفيةِ البغيضة/ وقال إنها دفعتني الى التساؤل عن جدوى الاستمرار في تحمل المسؤولية عمَّن عَجِزَ عن تحملها بنفسهِ/ لاسيما من النخب السياسية الرافضةوضع َقائمةٍ بمرشحين للرئاسة//.وفي توصيف ميقاتي فان المشكلةَ ليست ساعة ًشتوية او صيفية انما هي بالفراغِ الرئاسي /، محملا هذا الفراغ الى القيادات ِالسياسيةِ والروحيةِ المعنية/ وبالدرجةِ الأولى الكتَل النيابيةَ كافة تلك التي فضّت النصاب خلال إحدى عشرة َ جلسةِ انتخابٍ سابقًا/ولدى اعلانه بمرارةٍ العودة َ الى التوقيت الصيفي اعتبارا من ليل الاربعاء- الخميس/ كان ميقاتي يؤكد للرأي العام اننا اليوم حللنا مشكلةً واحدةً لمواجهة الضخ الطائفي واسكاته،/ لكنه وضع الجميع امام مسؤولياتهم الوطنية/ ودعاهم لإنتخاب رئيسٍ جديد للبلاد وتأليف حكومةٍ جديدةٍ من دون ابطاء / قائلا: لقد تحمّلت ما ناءت تحتَه الجبال من اتهاماتٍ واضاليلَ وافتراءات / ,أقول للبنانيين جميعا إن لكلِّ انسان قدرتَهُ على التحمّل، اما قدرتي فهي قيدُ النفاد/واللهم اشهد انّي قد بلّغت .. مكررة معجلة //.واستعادة ميقاتي لقدرته انما تمت بضخ ارواح اشتراكية ساهمت عبر النائب هادي ابو الحسن ووزير التربية عباس الحلبي بتكريس الحلول/ والتي دخل ايضا على خطها وزراءَ هددوا بالانسحاب من الحكومة ما لم تتراجع عن مذكرة التوقيت الشتوي وتعود الى صيفها العالمي //.وبعد ان غسل رئيس الحكومة في جلسة اليوم ذنوبا ارتكبها بالشراكة مع الرئيس نبيه بري/ قرر ان يطهّر الروحبادائه مناسك َ العمرة في السعودية خلال اليومين المقبلين/ ويرجُمَ الشياطينَ التي اغرتْهُ للّلعب بالوقتِ في غفلةٍ من الزمن //.لكنَّ المملكةَ الصائمة عن اسمِ الرئيس لن تُدليَ في مواسم ِ العمرة باسماءِ اشارةٍ/ وقد تشاركتِ المواصفاتِ الرئاسية مع فرنسا في اتصالٍ جرى بين ولي العهدِ السعودي الامير محمد بن سلمان والرئيس ايمانويل ماكرون .//وتبعا لبيان الاليزية فقد اعرب الطرفان عن "قلقٍ مشتركٍ حيالَ الوضعِ في لبنان/ وكرّرا عزمَهُما على العملِ معاً للمساعدةِ في إخراجِ البلاد من الأزمةِ العميقة التي تمرُّ بها/فيما كانت زياراتُ السفير وليد البخاري على مرجعياتٍ سياسيةٍ في بيروت تؤكدُ على الثقةِ من إرادةِ وتطلعاتِ الشعبِ اللبناني للخروج من الأزمات/ِ لا سيما وأنَّ لبنان عَوَّدَنا على مناعتِهِ تُجاه الأزمات وقدرتِهِ على النهوض منها//.ومع تردّد معلوماتٍ عن زيارة يعتزم ماكرون القيام بها الى الرياض لبحث الملف مباشرة مع القيادة السعودية/ فإن القياداتِ اللبنانيةَ لم تُبدِ للآن اي تجاوب مع قلقٍ زرعه صندوق النقد الدولي/ او معتحذيراتٍ مَبْنية على ما في الصندوق قدمتها المسؤولة الاميركية باربرا ليفذلك لأن المسؤولين اللبنانيين قيادات ٍ واحزابا وناشطين مع جمهورهم العظيم انشغلوا بحديث الساعة وبخوض حروب على المتاريس والحواجز الطائفية .. وهم انفسُهم لو توحدوا لانتخبوا رئيسا خلال ساعةٍ واحدة .فهل تتمكن بكركي التي قادتمعركة استعادة الساعة ا من ان تضغط على الرعية لاستعادة الرئاسة ؟لا اجوبة سوى صلاةٍ تقام في اربعاء ايوب ..واذا كان لبنان مرفوعا على صلاة بعد موقعة الساعة .. فإن اسرائيل اصبحت الان بلا مواقيت او موازين .. حكومتُها تسقط تحت اقدام الشارع .. وقياداتُها ضربتهم صاعقة ٌ التعديلات ِ القضائية .بنيامين نتانياهو مطوق محليا واميركا بعد ان تجرأ واقدم على ازاحة رجل اميركا الاول في طاقمه الوزاري .