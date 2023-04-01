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مقدمة النشرة المسائية

01-04-2023

2023-04-01 | 12:48
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01-04-2023

مقدمة النشرة المسائية 01-04-2023

تبادلَ السياسيوّنَ التهاني في الأولِ من نيسان كعيدٍ وطنيٍّ للحكمِ اللبنانيّ بكافّةِ مندرجاتِهِ وقطاعاتِهِ، يتقدمُها القطاعُ الحكوميّ ومَن يمثلُهُ من آباءٍ روحيين لهذا اليومِ العالميّ// وتحتَ سقفِ تبييضِ الكذِب وتحويلِهِ الى السعرِ الأسود، فإنَّ القطاعاتِ اللبنانيةَ الحيوية تتلقى وعوداً من السلطة ثمَ يتمُّ تذويبُها لدى إقرارِها/ وآخرُ الذينَ تلقَوا الوعود كانت هيئة أوجيرو التي علَّقَ موظفوها إضرابَهم اليوم على أملِ اجتماعٍ فوريٍّ لمجلسِ الوزراء وإقرارِ مطالبِهم بمبادرةٍ من وزيرِ الاتصالات جوني القرم// لكنَّ ثورةَ الاتصالات قد تصطدِمُ بجلسةِ الحكومة والبنودِ التي ستحتلُ الأولوية "وسيلحَقُ الموظفون.. الكذاب على باب الدار"/ وهم بذلكَ سيُبقونَ على اجتماعاتِهم مفتوحة، فيما لفتَ مدير عام أوجيرو عماد كيريدية للجديد الى فوارقَ بتعرفةِ الاتصالات بين الهيئة والوزارة حيث فُقِدَ التوازنُ الماليّ منذُ سبعةِ أشهر ولا يمكنُ الاستمرار بهذه الطريقة// وفي ثورةِ الاتصالاتِ الرئاسيّة، فإنَّ الانظارَ معلقَة على اللجنةِ الفرنسيّة الفاحصة، لكنَّ دورَ باريس هنا هو صندوقةُ بريد حيثُ ستقدِّمُ مضمونَ المساءلة إلى السعودية لتبنيَ على الجوابِ مقتضاه/ وسيمرُّ لبنان في مرحلةٍ مع وقفِ التنفيذ لحينِ انتهاءِ الشهرِ الكريم واستخلاصِ النتائجِ من سيرِ المحادثاتِ السعودية الايرانية// وإذا "فطرت" المنطقة ومحيطِها على ثبيتِ التهدئة، فإنَّ رياحاً مشابهة ستلفحُ لبنان وتبدأُ عندها المعالجات الرئاسية وترويضِ الروؤسِ الحامية/ وخطُ التفاوضِ الإيرانيّ السعوديّ هو الذي سيفتتحُ فرعاً نحو بعبدا وليسْ حصراً من فرعيةِ باريس التي سيتراجعُ دورُها الى مستوى المساعدين على التسوية/ وتلعبُ فرنسا حالياً في الوقتِ المترنّح لكنها تُجري ما عليها من واجباتٍ من فحصِ المرشحين وأخذِ عيناتٍ منهم عن تعاطِيهم في مسائلِ السلاحِ وسوريا واللاجئين والحدود، وقدرةِ سليمان فرنجية على أحداثِ خرقٍ في ملفاتٍ كانت متجمدة على عهدِ الرئيس ميشال عون// وقبلَ ظهورِ النتائجِ الرسمية من الاذاعات العربية والدولية، قرّر رئيسُ حزبِ القواتِ اللبنانية سمير جعجع القصفَ من مرتفعاتِ زحلة عبر الزووم في كلِّ اتجاهٍ رئاسيّ، ضارباً جبهةَ الخصوم/ قائلًا لمن يبتزُه: "روح بلّط البحر" لأنَّ أيَّ مرشّحٍ من محورِ الممانعة، مهما كان إسمُهُ أو هويتُهُ هو الفراغُ بحدِّ ذاتِه، وأضافَ جعجع: "لن نترك الفاجر ياكل مال التاجر" و"عالقصر ما بتفوتوا".
وثورة جعجع  التي اطلقها  في ذكرى شهداء زحلة قد تؤشر الى تلمّسِه هلالا رئاسيا بدأت رؤيته من بعيد .والخشية ان رهانات الحكيم خاسرة ..واذا ما تبنأ ب " عالقصر ما بتفوتوا"  ربما يتحقق العكس لذلك فإن الرؤس الحامية حان وقت نزولها عن الاشجار الرئاسية لبدء ترتيب التفاهم اللبناني اللبناني على رئيس صُنع هنا .. وليس في عواصم َ العالم .
01-04-2023

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