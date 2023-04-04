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مقدمة النشرة المسائية

04-04-2023

2023-04-04 | 12:57
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04-04-2023

مقدمة النشرة المسائية 04-04-2023

ما أهمله القضاء اللبناني منذ سنوات، صدرت أحكامه على شكل عقوبات عبر الخزانة الأميركية/ والفيول المغشوش الذي لم يعرف له قرار ومسببون ومذكرات توقيف في التخابر المحلي.. عالجه الأوفاك الأميركي/ فأدرج الأخوان ريمون وتيدي رحمة على لائحة العقوبات لاستخدامهما الثروة والسلطة والنفوذ في ممارسات فاسدة/ والقرار استند الى واقعة الفيول المغشوش، ليبني ملفا تسببت أفعاله بانهيار سيادة القانون.. حيث أثرى الشقيقان نفسيهما على حساب شعب لبناني يواجه ضائقة اقتصادية خانقة وأزمة طاقة خطرة، وخللا سياسيا غير مسبوق// وفي قرار الخزانة أن ريمون وتيدي رحمة استخدما الشركات المملوكة لهما في لبنان وخارجه للفوز بعقود حكومية متعددة، وبمناقصة عامة مبهمة للغاية/ وحصلا عام الفين وسبعة عشر على عقد من الباطن لاستيراد الوقود واستخدامه في عملية فاسدة تسببت بضرر كبير لمحطات توليد الطاقة.. وقاما عبر شركة ZR في الإمارات بمزج الوقود مع أنواع أخرى سببت عملية غش كبيرة/ ومع توزع شركات رحمة إخوان في العالم.. فإن العقوبات جرى سريانها في كل من الإمارات وسويسرا/ وأرفق قرار الخزانة اكثر من اشارة الى نفوذ الاخوين رحمة وشبكة علاقتهما داخل السلطة، وأنهما استعملا هذا النفوذ لتمرير الصفقات// وعلى هذا الربط الداخلي فإن للأخوين علاقات.. بلا رحمة، مع شبكة متناقضة من جبهة الأركان السياسية/ وهما الأخوان اللذان جمعا من الموارنة ما لن تتمكن بكركي من جمعه غدا في صلاة "الرحمة" على الرئاسة/ فتيدي وريمون يحتفظان بخطوط وصل مع كل من سليمان فرنجية وسمير جعجع وجبران باسيل.. ثلاثة في خندق صفقات ومهرجانات ومحروقات واحد، لكن مزيج البرنت الرئاسي لا تتفق معاييره وصفقات التراضي الرائجة في ملف النفط// والقادة الموارنة من الصف الاول، شركاء رحمة أو أصدقاؤه، مدعوون غدا إلى أربعاء بيت عنيا للصلاة والتأمل الرئاسي.. وسيضعهم البطريرك الراعي في مواجهة الرب.. فإما أن يرتعدوا، وإما يتأكد بالصلاة الجامعة أنهم جماعة "ما بيخافوا الله"/ لكن المصلين غدا في الدير والذين يرفعون الصلاة في اماكن العبادة الاخرى، ينتظرون نتائج صلاة الاستسقاء العربية الايرانية، والسعودية السورية/ وبعض لقاءات الشهر الفضيل أو ما يليه سيؤسس لاستقرار ينعكس أولا على اليمن/ وقد مهد مجلس التعاون الخليجي اليوم لهذه الاجواء عبر اعتباره أن الظروف مؤاتية لمحادثات في اليمن/ وترجح المعلومات أن لقاء وزيري خارجية إيران والسعودية سيشهد على إعلان لوقف اطلاق النار في هذا البلد/ ومع الانتقال من حسم ملف اليمن، قد يشهد لبنان على أول بوادر الحل السياسي، والذي سيترافق وقرب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
04-04-2023

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