05-04-2023

مقدمة النشرة المسائية 05-04-2023

..ثم قبل الفصح بستة ايام أتى يسوع الى بيت عنيا / وهناك في القرية التي تجاور القدس وهب َالحياة للذين في القبور/ واقام ليعازر من بين الاموات .

لكن في بيت عنيا بفرعها الكسرواني اللبناني .. نوابٌ أموات سياسيا, ليعازريون بلا امل لهم في القيامة او وقوع المعجزات , رفعوا الصلاة تحت الضغط الكنسي ..وباطن ُ عظة ِ سيد الصرح تردد على مذبح الكنيسة صلاةً عكسية : يا ابتاه لا تغفر لهم لانهم يعلمون ماذا يفعلون .

جل ما فعلوه انهم ارتكبوا فعل الرياضة الروحية في دير يقع عند اعالي حاريصا , التقطوا الصورة الخلابة وغادروا يعلوهم ايمان صناعي/ ولم تبدُ على وجوههم علامات التأثر بسؤال البطريرك الراعي : ماذا فعلتم لتسهيل انتخاب رئيس الجمهوريّة، وإحياء المؤسّسات الدستوريّة بعد خمسة أشهر من الفراغ الرئاسيّ ودمار شعبنا؟

لم يقسُ الراعي على الرعية السياسية المسيحية التي لبت الدعوة الى الصلاة والتأمل لكنه اورد لهم نماذج روحانية تؤكد ان السياسة التي تسعى إلى خلق مساحة شخصيّة وفئويّة أوسع هي سياسة سيّئة.

لم تكترث الرعية بما سمعت/ وغادرت لاستكمال المسارات السيئة واستثمار الوقت في العمل على التعطيل الرئاسي كل في اتجاه.

وهو التعطيل الذي يلاقيه شركاء مسلمون في الجانب الاخر من الوطن .

والجميع هنا يربط الجماد الرئاسي بنتائج محادثات الخارج والتي يتصدرها اجتماع وزيري خارجية السعودية وايران في بكين غدا الخميس .

والعلاج بالوخز الصيني سيشكل اولى مراحل التحرك الرئاسي في لبنان /اذا ما قررت الرياض وطهران ادراج بلد الخشوع والايمان على جدول الاعمال

اما جدول اعمال الفريق اللبناني فهو متنوع ومفتوح على اكثر من صفقة وفضيحة وتمريرة وتلزيم مخالف للشروط .

ويتقدم هذا الجدول مناقصة البريد التي رست على شركة فرنسية/ لكن معلومات الجديد تؤكد ان هيئة الشراء العام شارفت على إنهاء تقريرها في مزايدة الخدمات البريدية/ وخلاصته ان عرض شركة colis privé France غير مطابق لدفتر الشروط ولا يحقق التوازن المالي للعقد.

واذا كان البريد دخل في المناقصات فإن كازينو لبنان أخذها من قصيرها وتجاوز هيئات الرقابة و لزّم المراهنات الى شركة يشتبه في تعاملها مع اسرائيل/ وتملكها شخصيات تحظى بشبهات فساد

ولا يبدو ان منابع الفساد آخذة بالتجفيف على الرغم من ان حبر العقوبات صفع بالامس فقط شخصيتين مبللتين بالفيول المغشوش من آل رحمة.

وعاصمة الفساد .. النافعة ستكون خلال الايام المقبلة صورة طبق الاصل عن بلد لا يتوب/ اذ تتحدث المعلومات عن صفقةٌ جديدة قيد التّحضير سينتجُ عنها اخلاء سبيل الموقوفين كافّة في مِلفِ النافعة بعد أكثر من خمسةِ أشهر على التوقيفاتِ القضائية في حقِّ~اكثر من مئة عامل لتورطِهم في قبض رِشى وابتزاز المواطنين في معاملاتِهم الرسمية.

لكن ما يمكن انقاذه هو تحرك رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد على خط مراهنات الكازينو ووقف الصفقة التي تنطلق يوم الاحد ما لم يكن حيال خروجها من قبضة الرقابة فليكن عبر ربطها بالعدو الاسرائيلي .

وهو العدو الذي خسر اليوم كل المراهنات في الاقصى .. فاقتحم واطلق العيارات النارية والمطاطية واعتدى بالهراوات على المصلين واعتقل وشن غارات على غزة

وعقابا لاسرائيل تحركت الجامعة العربية واعلنت في بيان يُخجل من قراءته ان الجامعة تدين هذه الافعال لكونها تسبب اضطربات في اسرائيل .

فقلب الجامعة على الشارع الاسرائيلي وليس على فلسطنيين يموتون كل يوم .. من عدوهم واخوتهم العرب.