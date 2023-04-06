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مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 6-4-2023

2023-04-06 | 13:05
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مقدمة النشرة المسائية 6-4-2023

مقدمة النشرة المسائية 6-4-2023

الجيشُ الذي لا يُقهر.. يفكّرُ في مستوياتِ الردّ, يُحلّل ويناقش ويُجري محاكاةً على الردِّ إذا فعَل, وقد يأتي في إطارِ المكان والزمان المناسبيْن/ وهي من المرّاتِ النادرة التي لا تَتّخذُ فيها اسرائيل قراراً سريعاً في توجيهِ الضرَبات، بعدما وصلتْها دُفعةُ كاتيوشا مصدرُها القليلة في جنوب لبنان ظَلّت للحظة من دونِ تَبنٍّ مُعلَن/ فبُعيدَ الظهر كانت مِنصّاتُ الكاتيوشا قد اتَخذت موقعاً في مثلث زبقين القليلة الحنية، وأَطلقت عدداً من الصواريخ التي أصابت عُمقَ الجليل/ ولأنّ العدوَ الاسرائيلي يَدرُسُ سلاحَ غريمِه.. فهو لم يَتّهم حزبَ الله، وتفحّصَ الكاتيوشا فردَّ مصدرَها إلى حركة حماس/ لكنه حمّلَ الحكومةَ اللبنانية مسؤوليةَ إطلاقِ الصواريخ من داخلِ أراضيها/ وعلى هذه المسؤوليات اجتمعَ الرئيس نجيب ميقاتي معَ وزيرِ الخارجية عبدالله بوحبيب/ وأكد بيانٌ مشترك حِرصَ لبنان على الهدوءِ والاستقرار في الجنوب.. داعياً المجتمعَ الدولي إلى الضغطِ على اسرائيل لوقفِ التصعيد/ ولم تُظهر اسرائيل أيَ توجّهٍ للردِّ على لبنان، بل قد تلجأُ الى ضربةٍ غيرِ محدّدةِ المعالم ُتَطال الفصيلَ الفِلَسطيني المتّهم بإطلاقِ الصواريخ/ فيما أعلن كبارُ المسؤولينَ العسكريين الإسرائيليين أنّ هذه الصواريخ لا تُلزِمُ إسرائيل بدخولِ حربٍ معَ لبنان/ والعدوُّ المربَك بقراراتِه العسكرية وقُبّتِه الحديدية، لم يتسنَّ له عَدُّ الصواريخِ التي استَهدفت مستوطناتِه.. فقَدّرها بمئة، قبلَ أن يتراجعَ إلى أربعةٍ وثلاثينَ صاروخاً من طراز "كاتيوشا" و"غراد" أدّت إلى إصابةِ ثلاثة مستوطنين، وتسبّبت بدمارٍ وأضرار لاسيما في مستوطنة "شلومي" شمالَ فِلَسطين المحتلة// وفيما يُحصي العدوُّ أضرارَه ويُجري صيانةً لقُبّتِه الحديدية.. تولّت أميركا إعلانَ الموقف، واعتبر البيت الأبيض أنّ مَن يستخدمُ أراضي لبنان قاعدةَ إطلاقِ صواريخ على اسرائيل، يُعرّضُ الشعبَ اللبناني للخطر/ لافتاً إلى ان الرئيسَ الاميركي جو بايدن مُطّلعٌ على الأحداث، وأنّ ِالولايات المتحدة ملتزمةٌ أمنَ اسرائيل وتعترفُ بحقِها في حمايةِ مواطنيها واراضيها من أيِ عدوان// وهذا المساء عاد دويُّ الانفجار في المطلة.. في وقتٍ كَثفت اليونفيل دورياتِها وأَعلنت عن وضعٍ خَطِر، داعيةً الى ضبطِ النفس/ والنفْسُ بَقِيت مضبوطةً لاسيما على مِنصّةِ حزبِ الله الذي لم يُدْلِ بأيِ تصريحاتٍ مرتبطة بالحدث/ فيما سُجِّلَ موقفٌ واحد لرئيسِ المجلسِ التنفيذي السيد هاشم صفي الدين يُرجَّح أنه أدلى به قبلَ إطلاقِ الصواريخ، وأعلن من خلالِه أن النَيلَ من مقدساتِنا والسعيَ الصُهيوني لاستهدافِ الاقصى سيُلهِبُ المِنطقة// على أنّ لهيبَ المِنطقة كان يَجري إطفاؤُه في الصين من خلالِ أولِ محادثاتٍ إيرانيةٍ-سُعودية مشتركة بينَ وزيرَي خارجيةِ البلدين حسين أمير عبداللهيان وفيصل بن فرحان/ وقد خَرجَ اللقاء بحِزمةِ اتفاقاتٍ تُعوِّضُ لهيبَ السنواتِ السبع/ وأبرزُ ما تمّ التوافقُ عليه كان حولَ اليمن، ويتعلّق بتمديدِ الهُدنة بينَ الحوثيين والحكومةِ اليمنية حتّى نهايةِ العام الجاري، وإعادةِ تصديرِ النِفط عَبْرَ الموانئِ اليمنية، وتوقيعِ "اتفاقِ إطارٍ" سياسي بينَ الشرعية اليمنية والحوثيين إيذاناً بإطلاقِ الحلّ السياسي للأزْمة في اليمن/ ويُرجَّح أن يَجري التوقيعُ في السُعودية خلالَ الأيامِ المقبلة/ وفي اجتماعٍ واحد كانَ التفاهمُ على بنودٍ من شأنِها أن تُطلِقَ عجلةَ الأمانِ والازدهار من المحيط إلى الخليج/ لكنّ لبنان، ومرةً جديدة، ظلَّ آخِرَ العنقود.. هذا إذا حنَّ علينا الخارج.
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