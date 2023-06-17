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2023

مقدمة النشرة المسائية

17-06-2023

2023-06-17 | 12:53
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17-06-2023

مقدمة النشرة 17-06-2023

بن فرحان وعبد اللهيان ,  اسمان على قافية اقليم واحد , كان مضطربا لعقد من الزمن ودخل نادي الاستقرار  , وهو دشّن  اليوم خط الحرير الصيني  عبر اول زيارة قام بها وزير خارجية السعودية الى طهران .
وفي اجتماعمها المنعقد في ديار الدبلوماسية الايرانية تبادل الوزيران السعودي والايراني اسماء السفراء وبحثا في التعاون بشأن الامن الاقليمي  واحتفيا بمئة يوم على اتفاق الصين .
 ويرتفع مستوى الازدهار في العلاقات مع دعوة سيقدمها  بن فرحان موجهة من  الملك سلمان بن عبد العزيز الى  الرئيس الإيراني لزيارة المملكة.
ومن بين الملفات المكدسة سواء بالامن البحري او قوافل الحجيج الى مكة او تثبيت الكوادر الدبلوماسية بين البلدين ولاحقا استئناف حركة الملاحة التجارية/ فإن لبنان لم يظهر له أثر على الطاولة لا عند العرب ولا العجم .
وهو بالتنقيب عن وجوده  حظي بجملة واحدة في الصالون الفرنسي خلال قمة ماكرون بن سلمان وفي هذه العبارة : احالة امره الى اللجان .
  لسنا على بال أحد ولم يكن لبنان واحدا من الملفات التي استحقت التدخل العاجل او الاستنفار الدولي.. الوافر الوجود على معسكري اوكرانيا والسودان وابادات دارفور .
ويستخلص من الحراك الاقليمي السعودي الايراني والفرنسي السعودي ان التدخل في شؤون الدول محظور , والرسالة الى اللبنانيين " قبعوا شوككم بآياديكم"  .
 لكن الشوك اللبناني عصي على القبع وسيبقى يحيط بساحة النجمة التي سيظل آخر ظهور لها مع الدورة الاولى لانتخاب الرئيس/ دون ان يسمح لها ببلوغ الدورة الثانية.
وسيمُضي البرلمانيون اللبنانيون صيفا باردا , تتقاطع فيه الدعوات الى الحوار والتي بثها الرئيس نبيه بري عبر راديو نائبه الياس بوصعب ووجه فيها الرسالة الى المجلس ككل بان حضوركم  وبكامل العدد .. بمئة وثمانية وعشرين وقوفاً لن تصنعوا الرئيس .
والصيف الحار سيمضيه ايضا رئيس التيار جبران باسيل منقبا عن المتمردين اذا وُجدوا  " وسيفتش عنها يا ولدي في كل مكان " لكنه سيطارد خيط دخان , ويعاونه مساعدوه من " السيازرة"  المخلصين مؤكدين ان التيار لم يُخرق وان الارقام  الارقام تثبت عدم خيانة أي من النواب.
واذا ما سمحت الاقدار ان تُجرى جلسة ثالثة عشرة بعد عيد الاضحى عندها  سيتم تشديد المراقبة على المعابر العونية. 
كما عبر اليوم البطريرك الراعي امامغير ان الجميع ضحّى بالجمهورية ورئيسها , ولا تبدو الجلسات منتجة لان التعطيل في الدورة الثانية سيكون سيفها المسنون عبر الثنائي الشيعي حتى وان شعرت كنائس العالم بالخجل ..   سينودس الكنيسة المارونية قائلا  ان جلسة الاربعاء جاءَت لتجرحنا في كرامتنا الوطنية، وتخجلنا بوصمة عار على جبيننا أمام الرأي العام العالمي، 
والخجل يُستتبع بفرعه التشريعي اذ ان جلسة الاثنين وُلدت ميتة .. والضرب بالميت يبدو انه حلال عبر الكتل النيابية التي تجمعت لتطيير النصاب .
17-06-2023

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