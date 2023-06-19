الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 19-06-2023

2023-06-19 | 12:53
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مقدمة النشرة المسائية 19-06-2023

مقدمة النشرة 19-06-2023

جنين تقاوم وحدَها ..وترفع الجبين/مدينةٌ غيّرت قواعدَ اللعبة / فكَمَنْت وترصّدت وقاومت وزرعت نارَها على جانبي الطرق تحرسُها راياتُ فلسطين وصورةُ الشهيدة شيرين ابوعاقلة/./ والخبرُ الاكثرُ تداولا ان جنين ذكّرت اسرائيل بالعبواتِ الناسفة التي كان يواجهها جيشُها في لبنان كما عبّر مسؤولون في جهاز الشاباك/ وحيث تنفع الذكرى دوما ً/ فإن لبنان ومنذ احتلال اسرائيل لاولِ عاصمةٍ عربية كان " يضيّف " عدوَه النارَ دفعةً على الحساب من فاتورة مقهى الومبي الى آخر عملياتِ العام الفين قبل الانسحاب في جنوب لبنان/./ واليوم مع جنين  يضطر الجيش الاقوى ان يُقهرَ وان ينسحبَ من جنين بعد ان نفذ اقتحاماً دمويا ووُجه بمقاومةِ العبوات على الطرقات./والمشهد  تكرر من دبابات الميركافا المعطوبة في سهل الخيام  ووادي الحجير الى جر اسرائيل آلياتِها العسكرية بالسلاسل الى خارج المخيم بعدما اصيبت بعبواتٍ شديدة الانفجار/ خسر الفلسطينون شهداء لكنهم نصبوا للهمجية العداء .. وقرروا المواجهة طالما هم على نبضهم .. احياء ./فأهل جنين لم يرموا حملَهم على رفع الاثقال الدولية , تيممّوا بتجربة لبنان في المقاومة , لكن البلد الذي يقلدونه لم يعد صالحا لادارة شؤونه واصبح متسولا على الارصفة الدولية وينتظر اشارةَ حلٍ من زيارةٍ فرنسية./والمقاومة بثنائيتها  تفرغت للحوار ويكاد كلُ مسؤولٍ سياسيٍ او ديني يرفع يوميا آذانَ هذا الحوار من دون ان يُعرف على ماذا ولأيِ سبب وما هو مضمون التحاور /./  فمجلس النواب هو المقر .. حيث لا مفر , ودورةٌ ثانية لانتخاب الرئيس تُغني عن كل طاولات الحوار والدعواتِ اليها وعملياتِ الاقناع والاستمالةِ للحضور/./ واذا كان الثنائي يهرب الى الحوار فإن الثلاثيات المتقاطعة تتقدم وتتراجع باتجاه مجلس النواب/ بعضهم يؤمن نصاب جلسة التشريع وفريق يعارض وكاد ان يتسبب بحرمان موظفي القطاع العام من رواتبهم مضافا اليهم بدلات نقل الجامعة اللبنانية/./ معاركُ ومزايدات واختباء وراء الدستور .. كلها مورست على موظفي الدولة تحت حجة اننا لا نشّرع في زمن انتخاب الرئيس./ هم لا ينتخبون .. ولا يشرعون لكنهم حاضرون للمزايدة ولفهم مواد الدستور كما تحتم عليهم حروبهم السياسية./ وبعد مجلس النواب ....جولة اخرى لكن في مجلس الوزراء مع ثلاثة ٍ وثلاثين بندا  من بينها :مراسيمُ ترقيةِ ضباطٍ في الأجهزة الأمنية .. وخلّي السلاح صاحي .
مقالات ذات صلة
مقدمة النشرة المسائية 19-06-2023

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

النشرة

المسائية

19-06-2023

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مقدمة النشرة المسائية 18-06-2023

اقرأ ايضا في مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 18-06-2023
Play
2023-06-18
Play

مقدمة النشرة المسائية 18-06-2023

مقدمة النشرة المسائية 18-06-2023

2023-06-18

مقدمة النشرة المسائية 18-06-2023

مقدمة النشرة المسائية 18-06-2023

مقدمة النشرة المسائية 17-06-2023
Play
2023-06-17
Play

مقدمة النشرة المسائية 17-06-2023

مقدمة النشرة 17-06-2023

2023-06-17

مقدمة النشرة المسائية 17-06-2023

مقدمة النشرة 17-06-2023

مقدمة النشرة المسائية 16-06-2023
Play
2023-06-16
Play

مقدمة النشرة المسائية 16-06-2023

مقدمة النشرة المسائية 16-06-2023

2023-06-16

مقدمة النشرة المسائية 16-06-2023

مقدمة النشرة المسائية 16-06-2023

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023