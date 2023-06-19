مقدمة النشرة المسائية 19-06-2023

مقدمة النشرة 19-06-2023

جنين تقاوم وحدَها ..وترفع الجبين/مدينةٌ غيّرت قواعدَ اللعبة / فكَمَنْت وترصّدت وقاومت وزرعت نارَها على جانبي الطرق تحرسُها راياتُ فلسطين وصورةُ الشهيدة شيرين ابوعاقلة/./ والخبرُ الاكثرُ تداولا ان جنين ذكّرت اسرائيل بالعبواتِ الناسفة التي كان يواجهها جيشُها في لبنان كما عبّر مسؤولون في جهاز الشاباك/ وحيث تنفع الذكرى دوما ً/ فإن لبنان ومنذ احتلال اسرائيل لاولِ عاصمةٍ عربية كان " يضيّف " عدوَه النارَ دفعةً على الحساب من فاتورة مقهى الومبي الى آخر عملياتِ العام الفين قبل الانسحاب في جنوب لبنان/./ واليوم مع جنين يضطر الجيش الاقوى ان يُقهرَ وان ينسحبَ من جنين بعد ان نفذ اقتحاماً دمويا ووُجه بمقاومةِ العبوات على الطرقات./والمشهد تكرر من دبابات الميركافا المعطوبة في سهل الخيام ووادي الحجير الى جر اسرائيل آلياتِها العسكرية بالسلاسل الى خارج المخيم بعدما اصيبت بعبواتٍ شديدة الانفجار/ خسر الفلسطينون شهداء لكنهم نصبوا للهمجية العداء .. وقرروا المواجهة طالما هم على نبضهم .. احياء ./فأهل جنين لم يرموا حملَهم على رفع الاثقال الدولية , تيممّوا بتجربة لبنان في المقاومة , لكن البلد الذي يقلدونه لم يعد صالحا لادارة شؤونه واصبح متسولا على الارصفة الدولية وينتظر اشارةَ حلٍ من زيارةٍ فرنسية./والمقاومة بثنائيتها تفرغت للحوار ويكاد كلُ مسؤولٍ سياسيٍ او ديني يرفع يوميا آذانَ هذا الحوار من دون ان يُعرف على ماذا ولأيِ سبب وما هو مضمون التحاور /./ فمجلس النواب هو المقر .. حيث لا مفر , ودورةٌ ثانية لانتخاب الرئيس تُغني عن كل طاولات الحوار والدعواتِ اليها وعملياتِ الاقناع والاستمالةِ للحضور/./ واذا كان الثنائي يهرب الى الحوار فإن الثلاثيات المتقاطعة تتقدم وتتراجع باتجاه مجلس النواب/ بعضهم يؤمن نصاب جلسة التشريع وفريق يعارض وكاد ان يتسبب بحرمان موظفي القطاع العام من رواتبهم مضافا اليهم بدلات نقل الجامعة اللبنانية/./ معاركُ ومزايدات واختباء وراء الدستور .. كلها مورست على موظفي الدولة تحت حجة اننا لا نشّرع في زمن انتخاب الرئيس./ هم لا ينتخبون .. ولا يشرعون لكنهم حاضرون للمزايدة ولفهم مواد الدستور كما تحتم عليهم حروبهم السياسية./ وبعد مجلس النواب ....جولة اخرى لكن في مجلس الوزراء مع ثلاثة ٍ وثلاثين بندا من بينها :مراسيمُ ترقيةِ ضباطٍ في الأجهزة الأمنية .. وخلّي السلاح صاحي .