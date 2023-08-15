مقدمة النشرة المسائية 15-08-2023

مقدمة النشرة المسائية 15-08-2023

قاطرة ٌبحرية ستشكل املا لانتشال لبنان وسحبه الى عمق البحر ومنه لاكتشاف اولى علاماتِ ثروتِه المائية/./ فاعتبارا من صباح غد ستتوجه الباخرة الاميركية مزودة بمنصة الحفر مباشرة إلى نقطة الحفر في البلوك الرقم 9/، على أن يلتحق بها فريق من مئة واربعين فنيا/./ وتيمّناً باهلا بهالطلة فرع علي حمية رابضَ وزيرُ الاشغال عند النقطة صفر جنوبا واستقدم فرقاً وتجهيزاتٍ على ثلاثة محاور بحرا وبراً ..وجوا مع رسم مسار للطائرات المروحية التي ستنقل المعدات الى البلوك رقم تسعة/./ واعلن حمية ان هذه التحضيرات ستنتهي في غضون ايام لتبدأ عملية التنقيب قبل نهاية شهر آب الحالي/./ وهذه المهلة الزمنية مُنحت ايضا الى نواب لبنان وكتلِه السياسية للتنقيب عن مواصفاتِ رئيسٍ للجمهورية/./ وقد وصلت الاسئلة عن مزايا الرئيس في قاطرة حفر فرنسية لكنها ابقت على المعداتِ اللوجستية وطاولةِ الحوار رهن َ الاستكشاف عن البئر الرئاسية المحتملة/./ ففي عيد انتقال السيدة العذراء صحى النواب وهم في عطلة من امرهم على رسائلَ فرنسية وصلت الى ساحة النجمة المغلقة/ لكنهم تبلغوا عبر السفارة الفرنسية ان عليهم الرد خطيا على الاسئلة الواردة من جان ايف لودريان/./ وجاء في نص الرسالة ان لودريان بصدد الدعوة الى اجتماع موسع بعد عودته الى بيروت واجراء حوارات ثنائية/ ولم تأت الرسالة ُ على ذكر موعد الاجتماع او مكانه لكنها تطلب الاجابة على اسئلة محددة تتصل حصرا بسيد القصر العتيد //. ويكتمل بذلك المسار التعطيلي اللبناني مع المشوار التحليلي الفرنسي الذي يشتري المزيد من الوقت //.

فإذا كان المكلف الفرنسي لودريان قد زار بيروت مرتين /واجتمع الى كل المكونات/ وسأل ودقق وحلل وناقش وتعمق, وسحب خزعاتٍ سياسية عن المواصفات والمزايا والشبوبية الرئاسية /واخذ مقاساتِ الرئيس من رأسه الى نمرة قدمه ,, فماذا فاته من نواقصَ بعد ؟ وهل يبحث لودريان عن رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم من بين الضحايا الرئاسيين في لبنان .. ام ان لودريان " مأزوم " فقدَّم الى اللبنانيين لعبة َ شراء ِ الزمن ؟ فالاسئلة التي يطلب الموفد الفرنسي اجوبةً عليها سبق وان سمعها شفهياً وكتب حيالَها مطولاتٍ الى الخماسية والرئاسة الفرنسية//

بائعُ الاسئلة وشاري الاجوبة .. الفرنسيُ الذي اعادنا الى النقطة صفر/ يدرك ان الدول الراعية ستنفكُّ عن لبنان مع نهاية ايلول/ بعد ان تكون قد بلغت اليأس من الحلول/ .

وستكون رسائلُ لودريان الغرامية في الرئاسة اللبنانية عند تمني اهل التعطيل/ الذين بدورهم يتسابقون مع الفرنسي والاميركي والسعودي والقطري والمصري على تأبيد الفراغ لحين اتمام صفقات ٍ داخلية وتسويات ٍ على الذخائر البحرية //.