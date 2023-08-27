مقدمة النشرة المسائية 27-08-2023

مقدمة النشرة 27-08-2023

نجح بالبالكوريا.. فقتل طفلة السبع سنوات بعلاماته الطائشة/./ نايا حنا عزفت نهايتها بصمت وقاومتها ثلاثة أسابيع لكنها أسلمت الروح لحيا ولد ناجح ثانويا ساقط مع أهله وصحبه أخلاقيا ومعهم كل من يستسهل الابتاج عبر اطلاق النار وإنهاء حياة الناس عشوائيا/./ نايا لا تعرف قاتلها، لكن دولة لا تعاقب المتهورين ولا تجرم حملة السلاح المتفلت هي في كل مرة أمام الامتحان.. وستهان// وروح نايا ستلعنها من السماء/ فهذه الأفعال الجرمية لم تعد طائشة بل ستصبح جرائم مرتكبة عمدا/./ أما إذا وضعت السلطة قوانين وضوابط وفرضت سطوتها وهيبتها على الاحياء والمناطق.. فليجرؤ عندها الناجح "ان يرفع إيدو" إبتهاجا بالرصاص/./ وفي الذخائر الدولية المجهزة للبنان.. حرب تدور في أروقة الأمم المتحدة حول توسيع صلاحيات اليونيفل بعد معلومات عن إدخال القرار 1701 تحت الفصل السابع/./ لكن مرجعا حكوميا رفيعا قال للجديد إن هذا الامر غير مطروح/./ وسواء طرح أم هو مستبعد، فإن للبنان الحق في الاعتراض/ وله ان يسجل ملاحظاته على القرار 1701 وأولها أن إسرائيل تخرق هذا القرار ألفا وسبعمئة مرة في اليوم، وتحرق سماءه/ وتنطلق من سمائنا لتنفيذ اعتداءاتها على سوريا/ ولم تطبق اسرائيل مرة هذا القرار السلمي بل استخدمته لأعمال حربية وعدائية/./ واليوم يدفع مجلس الأمن بالوكالة عن إسرائيل نحو توسيع صلاحيات اليونيفل، وربما إدخال قوات ردع دولية بعد أن التمس العدو تعاظم القدرة الدفاعية للمقاومة وارتفاع تصدي الجيش عند الحدود/./ وفي توسعة للصلاحيات القضائية يدخل ملف الحاكم السابق رياض سلامة الثلاثاء الى غرفة العناية المركزة لدى الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي ماهر شعيتو وعضوية قاضيين اخرين سيتخذا القرار مع الرئيس/./ ولتاريخه فان سلامة لم يحسم امكانية حضورة الجلسة التي استبقتها رئيسة هيئة القضايا هيلانة اسكندر باصدار الاحكام العرفية قبل ان تتراجع عن تصريحاتها التي اجازت فيها توقيف سلامة سواء حضر ام لم يحضر. ولكن الهيئة الاتهامية لا تزال في مرحلة التشاور ودرس القرار وقالت مصادر الجديد ان سلامة اذا حضر امامها فلن يتم استجوابه لان الهيئة ستصدر قرارها حصرا في مذكرة التوقيف وليس في ملف التحقيقات معه.وهناك احتمالات عدة تتصدر الجلسة لكن جميعها يتوقف على موقف سلامة من الحضور او عدمه .