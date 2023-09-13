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مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 13-09-2023

2023-09-13 | 13:12
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مقدمة النشرة المسائية 13-09-2023

مقدمة النشرة المسائية 13-09-2023

جان ايف لودريان  "طلّع الحوار الى مئذنة النواب " ولن تتمكنَ ايُّ جهةٍ معارِضةٍ من إنزاله لاسيما اذا ما جاءته الدمغةُ السعودية غداً لتَمْهُرَ الحوارَ ب " صُدِّق" ملكيةٍ للنوابِ السنةِ المدعوينَ الى اليرزة/./ فاليومُ الثاني لجولةِ الموفدِ الفرنسي أُشبِع بعمليات التجميل لوجه الحوار/ فأضافَ عليه لودريان مساحيقَ محفِّزةً لاقناع النواب بجدوى طاولةِ الايام السبعة/ والتي توقعَ اختصارَها الى اقلَّ من اسبوع /./ ومما تسربَ في حصيلةِ يومِه الثاني ان لودريان اكد على انطلاقِ الحوار بمعزِلٍ عن نتائجه/ وضَمِنَ للنواب ان يذهبَ الرئيس نبيه بري الى جلساتٍ مفتوحة في الخطوةِ التالية والا يُطَيِّرَ النصاب/  وهذه الضماناتُ التي قدمها الموفدُ الفرنسي في لقائه  مَعَ نوابٍ من قوى التغيير زاد عليها مغرياتٍ سعوديةً عندما اكد ان المملكةَ ستؤيدُ الحوار  تِبعاً لاجوبته على اسئلةِ النائبة بولا يعقوبيان/ وفي طلائعِ المؤَيِّدِينَ لهذا المسار كان وليد جنبلاط الذي اعلن دعَمهُ  مبادرةَ بري ولودريان,  ورداً على سؤالٍ قالَ جنبلاط: "القوات" دائما لديها وُجهاتُ نَظرٍ لكننا نُفضِّلُ وُجهةَ نظرِ نبيه بري ولودريان من الحوار/اما القوات فصعدت على الحوار وسهلّت في اسمِ قائد الجيش واعلن رئيسُ حزبِها سمير جعجع ان الحواراتِ مَضْيَعةٌ للوقت وسُمٌّ في العسل/ وقال بعد لقائه المبعوثَ الفرنسي في معراب إنَّ مَنْ عطلَ انتخابَ الرئيسِ حتى اليوم هو محورُ الممانعة. واكد أنْ "ليس لدينا فيتو على اسم قائد الجيش جوزيف عون لكن كل شي بوقتو حلو/ وفي رسمٍ لصورةِ ما بعدَ جولةِ الموفد الفرنسي أنَّ رئيسَ المجلس سيبدأ فورَ مغادرةِ لودريان " تركيبَ الطاولة" وتوزيعَ المقاعد وتوجيهَ الدعوات وانه " على ضمانة" الفرنسي سيسيرُ بالجلساتِ المفتوحة /  ومن هناك تنطلقُ مرحلةُ خلطِ الاوراق الرئاسية/./ والسيناريو المتوقعُ هذا  يسير على صوتِ الرصاص السياسي من جهة وتتقدمُهُ القواتُ والكتائب ..وعلى وقعِ نيرانٍ يرادُ لها أن تستعِرَ في عين الحلوة وتتخذَ ابعاداً تتخطى المخيم/./ وكان لافتاً إنذارٌ مرَّرَهُ القياديُّ في حركة حماس موسى أبو مرزوق عندما قال إنَّ ما يجري في  عين الحلوة الآنَ هو تدميرٌ للمخيم تحت عنوانِ محاربةِ الإرهاب، ولكنْ من دونِ نتائجَ حقيقيةٍ تُذكر 
 وتَخطَّى المتقاتلونَ اجتماعاتٍ عُقدت في السراي الحكومي بين مسؤولين فلسطينين وقادةِ اجهزةٍ امنيةٍ لبنانية وما إن انفضَّ اللقاءُ حتى خُرقتِ الهُدنةُ وعادتِ القذائفُ والاشباكاتُ الى الاحياءِ داخلَ المخيم    مَعَ تسجيلِ اصاباتٍ في صفوف قياديين وعلى الاغلب فإنَّ ايَّ اجتماعٍ لن يعيدَ الهدوءَ الى المخيم طالما ان المسؤولين الفلسطنيين انفسَهم اكدوا اليومَ دخولَ جهاتٍ خارجية   تقدمُ إغراءاتٍ للأطرافِ المسلحة في عين الحلوة  اذ قال القيادي عزام الاحمد إنَّ هناكَ من يريدُ توسيعَ الفوضى والتصادم
مقدمة النشرة المسائية 13-09-2023

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