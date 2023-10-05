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مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 05-10-2023

2023-10-05 | 12:51
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مقدمة النشرة المسائية 05-10-2023

مقدمة النشرة المسائية 05-10-2023

تحولت الكلية الحربية في حمص الى بقعة حرب دموية، وتخرج طلابها شهداء قبل ان يرفعوا سيوفهم كضباط لدولة تسكنها النار منذ اثني عشر عاما. وتضاربت ارقام الضحايا التي قدرتها التقارير الغربية بستين قتيلا سقطوا عندما استهدفت طائرات مسيرة منصة الحفل الرئيسية . والمجزرة التي اتت على عدد كبير من الخريجين مع عائلاتهم، نجا منها  وزير الدفاع السوري علي محمود عباس/ وبعدما  تضاربت المعلومات حول مصيره وحالته الصحية/ اكدت صفحات موالية للحكومة السورية  أنه غادر الحفل قبل إحدى وعشرين دقيقة  من الحادثة . والاتهام وجهته سوريا رسميا الى  التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة  من أطراف دولية معروفة/ وسماء سوريا كانت مفتوحة على حرب مسيرات تركية استهدفت بقصف مكثف ومركز مواقع عسكرية  تابعة لقوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي  في منطقة تضم إحدى قواعد القيادة الاميركية في ريفي حلب والحسكة الشمالي. توتر تركي اميركي , استهداف ارهابي في حمص/ ونزوح سوري الى الربوع اللبنانية تختلط ازمته وحرب مسيرات رئاسية داخلية وخارجية/./ وللدلالة على ان المؤسسة العسكرية في لبنان تعمل على صد الهجوم السوري عبر الحدود، نظمت قيادة الجيش مديرية التوجيه جولة ميدانية للاعلاميين على طول  الشريط الحدودي بين سوريا وشمال لبنان، واجرت معاينة ومسحا للواقع بعيدا عن الفلسفة السياسية/ فيما كان قائد الجيش العماد حوزيف عون يؤكد من جونيه ان الجيش يتصدى وحده حاليا لهذا التحدي رغم كل التعقيدات الجغرافية واللوجستية والعددية، ويتعرض يوميا لحملات مشبوهة ضده/./ ولواء هذه الحملات وركنها  رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الذي مزج بين عواطفه المارونية رئاسيا والوضع العسكري/ واطلق نيرانه على المؤسسة قيادة وضباطا وافرادا ونزع عنه ثوب المنظومة التي تربى في كنفها منذ التصاقه بالسلطة/./ والى رصاص باسيل على الجيش أطلقت وزارة الداخلية اعيرة ادارية تستهدف ضبط التسلل ومطاردة الدراجات النارية التي يقودها اشخاص سوريون لا يحملون الاقامة اللبنانية والتعميم على البلديات والمخاتير، منع قبول اي نوع من الهبات منعا باتا من أي جهة كانت، في كل ما يتعلق بالنازحين السوريين، لكن كل هذه الاجراءات لا تعيد نازحا .. ولا تضبط الجمعيات المتمولة والتي بات على القضاء وضعها قيد التحقيق وارغامها على دفع الضرائب للدولة  وملاحقة نشاطها غير المرخص والتقيد بالمسح الذي اجرته مديرية الامن العام واتخاذ اجراءات بحق المخالفين والبدء  بملاحقة المفوضية الاوروبية للاجئين وهو ما اطلقته القوات اللبنانية التي بدأت التحضير لتوقيع عريضة تطالب بإغلاق مكاتب المفوضية  في لبنان، ومن هنا ترسيم الحدود نحو السيادة.
مقدمة النشرة المسائية 05-10-2023

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