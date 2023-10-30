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مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 30-10-2023

2023-10-30 | 13:56
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مقدمة النشرة المسائية 30-10-2023

مقدمة النشرة 30-10-2023

في البر .. تؤخذ اسرائيل " على حين غزة "/ دباباتها وآلياتها تحت مرمى المصيدة الفلسطينية / اما حدود توغلها ..فجاء تصنيفه بالرخو الذي لم يتجاوز  أراضي زراعية وبضعة أمتار في المساحات المفتوحة / ويصنع بنيامين نتناهو من هذه  " الدبدبات" غزوا على  اليابسة ثم يخفض اسم العملية الى التوسع البري/./ هي خطة اعدها قيادي فاشل  ويطبقها جنود اكثر فشلا , بعضهم جاء الى الخدمة العسكرية مخفورا وينفذ عقيدة لم يقتنع بها/ فيما مؤسسته السياسية والعسكرية أخفقت في حماية المستوطنات ونامت ذات سبت ابيض.// وبعد اربعة وعشرين يوما على السابع من تشرين اصبح الفشل مضبطة اتهام في وجه نتنياهو وقد رفعتها اليوم ثلاث نساء اسيرات لدى حماس وإحداهن تراءى لها نتنياهو على صورة السفاح وخاطبته كمجرم حرب قائلة انت تقتلنا .. أطلق سراح مواطنيهم وأسراهم في اشارة الى المعتقلين الفلسطنيين //. هو شريط وزعته كتائب القسام , وقد لا يؤخذ تصريح الاسير إلا وفقا لظروف احتجازه , لكن ما ادلت به الاسيرات الاسرائيليات بات لغة معتمدة في المجتمع الاسرائيلي الناقم على قيادته الامنية والعسكرية.// والضغط بورقة الأسرى الاسرائيليين لدى حماس لا يزال يحرك الملف من الدوحة الى واشنطن/ مع تقديم شكر وجهه وزير الخارجية الاميركية انطوني بلينكن الى دولة قطر على مساعيها في هذه المهمة.// لكن اسرائيل اطلقت في المقابل حربا مضادة واعلن رئيس حكومتها ان قواته حررت جندية كانت محتجزة منذ السابع من تشرين/، فيما قال وزير حربه : سنصل الى كل الرهائن وسنستعيدهم جميعا //.ولم ينشر العدو ظروف عملية التحرير المزعومة/ كما لم تعلق كتائب القسام  رسميا على هذه الرواية بعد،  وقال القيادي في حماس عزت الرشق إن مزاعم اسرائيل حول تحرير المجندة هدفه التشويش  على فيديو الرهائن. لكن الوزير يوآف غالانت اكد ان تفاصيل عملية تحرير المجندة سوف تبقى سرية , ومتى احتفظت اسرائيل بأسرارها فهذا يعني انها تخفي وقائع  غير صالحة للنشر . وهدد غالانت بان ما يحدث في غزة هو رسالة لحزب الله في وقت تنتظر اسرائيل  رسائل الحزب الموجهة عبر امينه العام السيد حسن نصرالله وتترقب الدقائق لتبيان وجهة سيره العسكرية . وقبل ظهور جمعة السيد، طمأن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بأن حزب الله يتصرف بعقلانية وحكمة في ادارة الامور، وقال ان شروط اللعبة لاتزال محصورة/./
مقدمة النشرة المسائية 30-10-2023

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